Perché Passaporto per la libertà non va in onda: il motivo e quando torna

Perché Passaporto per la libertà stasera, giovedì 8 dicembre 2022, non va in onda su Canale 5? Ve lo diciamo subito: la puntata è stata “spostata” di 24 ore. La messa in onda dell’ultima puntata è quindi slittata a domani, venerdì 9 dicembre. Stasera, al suo posto, andrà in onda la seconda puntata di Incastrati. Ma vediamo insieme la programmazione completa:

Prima puntata: giovedì 24 novembre 2022 TRASMESSA

Seconda puntata: giovedì 1 dicembre 2022 TRASMESSA

Terza puntata: venerdì 9 dicembre 2022 DOMANI

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Passaporto per la libertà? Ogni puntata andrà in onda dalle ore 21,45 alle ore 23,40. La durata sarà quindi di circa 2 ore (pause pubblicitarie incluse). Creata da Mário Teixeira, la fiction è diretta da Jayme Monjardim ed ha come protagonisti Sophie Charlotte, Rodrigo Lombardi e Peter Ketnath. È liberamente ispirata al libro del 2011 Justa ‒ Aracy de Carvalho e o resgate de judeus: trocando a Alemanha nazista pelo Brasil della saggista Mônica Raisa Schpun, basato sulla vera storia della diplomatica brasiliana Aracy de Carvalho.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché oggi Passaporto per la libertà non va in onda, ma dove vedere le varie puntate in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il giovedì o venerdì sera alle ore 21,40 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.