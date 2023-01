Paradise Road: trama, cast e streaming del film su La7

Questa sera, lunedì 2 gennaio 2023, su La7 va in onda il film Paradise Road, pellicola del 1997 diretta da Bruce Beresford. Il film narra la storia di un gruppo di donne inglesi, americane, olandesi e australiane imprigionate dai giapponesi a Sumatra durante la II guerra mondiale. I protagonisti sono Glenn Close nel ruolo di Adrienne Pargiter, Frances McDormand come Dr. Verstak, Pauline Collins nel ruolo della missionaria Margaret Drummond, Julianna Margulies come Topsy Merritt, Jennifer Ehle come Rosemary Leighton Jones, Cate Blanchett nella parte della balia Susan McCarthy e Elizabeth Spriggs nella vedova Imogene Roberts. La storia è basata sulle testimonianze di Helen Olijn e Betty Jeffrey, scritte in due libri. Ma qual è la trama, il cast e dove vedere in streaming il film Paradise Road? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Nel corso della Seconda guerra mondiale, in estremo Oriente, i Giapponesi decidono l’attacco di Singapore, e per i tantissimi stranieri presenti (europei, americani, australiani) la situazione si fa subito molto rischiosa. Nella confusione generale, un gruppo di donne si imbarca su una nave che, appena al largo, viene bombardata, facendo molte vittime. Le superstiti vengono catturate e condotte, come prigioniere di guerra, in un campo di lavoro lontano dai centri di comunicazione. Sottoposte a pericoli e prove durissime, alcune cedono a compromessi, altre si rendono conto di dover trovare un terreno comune per sopravvivere e andare avanti. Così decidono di dare vita ad un coro, guidato da Adrienne, ex studentessa di violino e dalla missionaria Margareth.

Trasgredendo gli ordini dei sorveglianti, riescono a fare le prove e, infine, ad offrire uno spettacolo composto di canzoni non solo popolari ma anche difficili e complesse. Così riescono a resistere, fin quando, arrivata la notizia della fine della guerra, i giapponesi sconfitti si ritirano e per le donne arriva il giorno della libertà.

Paradise Road: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Paradise Road? Protagonisti sono Glenn Close, Frances McDormand, Pauline Collins, Cate Blanchett, Jennifer Ehle, Julianna Margulies, Wendy Hughes, Joanna Ter Steege, Elizabeth Spriggs, Pamela Rabe, Lia Scallon, Aden Young, Steven Grives, Stan Egi, Noel Ferrier, Robert Grubb. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Glenn Close: Adrienne Pargiter

Cate Blanchett: Susan McCarthy

Frances McDormand: dottor Verstak

Pauline Collins: Margaret Drummond

Julianna Margulies: Topsy Merritt

Elizabeth Spriggs: Imogene Roberts

Jennifer Ehle: Rosemary Leighton Jones

Streaming e tv

Dove vedere Paradise Road in diretta TV e in streaming? Il film, come già detto, va in onda questa sera, 2 gennaio 2023, in prima serata su La7 a partire dalle ore 21:15. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 7 del telecomando. Chi dispone di un abbonamento alla pay-tv di Sky può trovarlo anche al tasto 107. Se invece vi interessa seguire il film in live streaming potete accedere gratuitamente alla piattaforma di LA7 che trovate qui.