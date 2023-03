Paradise Road: tutto quello che c’è da sapere sul film su La7

Stasera, sabato 18 marzo 2023, alle ore 21.15 su La7 va in onda Paradise Road, film del 1997 diretto da Bruce Beresford. La pellicola narra la storia di un gruppo di donne inglesi, americane, olandesi e australiane imprigionate dai giapponesi a Sumatra durante la II guerra mondiale. La storia è basata sulle testimonianze di Helen Olijn e Betty Jeffrey, scritte in due libri. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

1942. Durante un ballo al Cricket Club, nella colonia britannica di Singapore, una bomba esplode proprio al di fuori dell’hotel, interrompendo la serata festosa; sono i giapponesi che attaccano la città. Le donne e i bambini vengono evacuati e imbarcati su una nave per una destinazione più sicura. Ma poche ore più tardi, aerei da guerra giapponesi bombardano la nave, costringendo gli occupanti a buttarsi in acqua per salvare la vita. Tre donne nuotano per raggiungere la battigia: Adrienne Pargiter, la moglie di un coltivatore di the, Rosemary Leighton-Jones, una modella e ragazza di un soldato del Royal Malayan Volunteers, e Susan MacCarthy, un’infermiera australiana.

La terra che hanno raggiunto è l’isola di Sumatra. Le donne vengono trovate da un ufficiale giapponese, il capitano Tanaka, e accompagnate in un villaggio deserto dove ritrovano le altre donne e bambini della nave. Poi esse vengono trasferite in un campo di prigionia nella giungla, dove ci sono donne di diverse nazionalità: olandesi, inglesi, irlandesi, portoghesi, cinesi e australiane, provenienti da tutti gli strati sociali. Alcune sono suore, altre infermiere, altre ancora sono esponenti dell’alta società e madri. Le donne sono costrette a inchinarsi agli ufficiali giapponesi e alla bandiera del Sol Levante. Sottoposte a varie torture psicologiche e al duro lavoro coatto, esse cercano di resistere e rimanere positive.

Infatti, molte credono ancora che la guerra finirà presto e i loro uomini verranno a prenderle. Ciò nondimeno, le condizioni di vita sono brutali e svilenti, e portano molte donne alla malattia e alla morte. Alla proposta di prostituirsi nel circolo ricreativo giapponese, in cambio di vitto e alloggio, alcune sventurate rispondono positivamente.

Paradise Road: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Paradise Road, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Glenn Close: Adrienne Pargiter

Cate Blanchett: Susan McCarthy

Frances McDormand: dottor Verstak

Pauline Collins: Margaret Drummond

Julianna Margulies: Topsy Merritt

Elizabeth Spriggs: Imogene Roberts

Jennifer Ehle: Rosemary Leighton Jones

Streaming e tv

Dove vedere Paradise Road in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 18 marzo 2023 – alle ore 21.15 su La7. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.