Papa Francesco a Piazza di Spagna streaming e diretta tv: dove vedere la visita per l’Immacolata, 8 dicembre 2023

Papa Francesco si reca alle ore 16 di oggi, venerdì 8 dicembre 2023, a Piazza di Spagna, in occasione della Festa dell’Immacolata. Il Papa renderà omaggio alla statua della Madonna, sulla quale in mattinata i Vigili del Fuoco hanno deposto una corona di fiori. Un evento molto suggestivo, con i doni e l’omaggio dei romani alla Vergine nel giorno in cui si ricorda il dogma dell’Immacolata concezione di Maria. Ma dove vedere in diretta tv e in streaming la visita di Papa Francesco a Piazza di Spagna di oggi, 8 dicembre 2023? Ecco tutte le informazioni.

In tv

Sarà possibile seguire in diretta la visita di Papa Francesco alla Madonna di piazza di Spagna a Roma per la Festa dell’Immacolata su Rai 1, con lo speciale del Tg1 che partirà dalle 15.30. Diretta anche su Tv2000, al tasto 28 del digitale terrestre, a partire dalle ore 16 con la Venerazione all’Immacolata presieduta da Papa Francesco. Il Papa prima si recherà in visita alla Basilica di Santa Maria Maggiore, e poi alle 16 sarà in piazza di Spagna.

Papa Francesco a Piazza di Spagna streaming live

Se non siete a casa, potete seguire la visita di Papa Francesco a Piazza di Spagna per la Festa dell’Immacolata alle ore 16 di oggi, 8 dicembre 2023, su Rai Play in streaming selezionando la diretta di Rai 1. O ancora accedendo alla diretta di Tv2000, collegandosi al suo sito, o sui canali di Vatican Media.

La storia e il programma

Abbiamo visto dove vedere in tv e in streaming Papa Francesco che va a Piazza di Spagna a rendere omaggio alla statua della Madonna per la Festa dell’Immacolata, ma qual è la storia di questa tradizione e il programma di oggi? Si tratta di un’antica consuetudine iniziata nel 1953 con Pio XII. Prima del Santo Padre saranno numerosi i gruppi e le personalità che lasceranno serti floreali ai piedi della colonna alta 12 metri progettata dall’architetto Luigi Poletti, sulla cui sommità svetta la statua mariana in bronzo realizzata dallo scultore Giuseppe Obici.