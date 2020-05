Paolo Fox torna a I fatti Vostri, Magalli: “In Rai entrano tanti imbecilli”

Da qualche giorno Paolo Fox è tornato regolarmente in onda all’interno della trasmissione I Fatti Vostri, dopo uno stop di un paio di mesi durante la fase più calda dell’emergenza Coronavirus. Il noto astrologo ha ripreso a dare i suoi consigli direttamente da casa, in collegamento con il popolare programma di Rai 2.

Durante la puntata di ieri, 18 maggio, il conduttore Giancarlo Magalli ha chiesto a Paolo Fox quando potrà tornare a essere ospite in studio. “Io vorrei, ma in Rai come sa gli ingressi sono contingentati”, ha risposto il guru degli astrologi. A quel punto, con il suo solito stile, Magalli ha ribattuto: “In Rai entrano tanti imbecilli, per lei sfido tutto”. Una battuta delle sue, che però è apparsa piuttosto infelice. Nello studio de I Fatti Vostri è infatti calato il gelo e ci sono stati alcuni secondi di silenzio.

Nelle scorse settimane l’oroscopo del 2020 di Paolo Fox era diventato un meme virale sui social, visto che per alcuni segni il noto astrologo prefigurava un anno ricco di viaggi e grandi novità, poi di fatto bloccati dall’emergenza Covid-19.

