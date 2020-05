L’oroscopo 2020 di Paolo Fox virale sui social, lui replica: “Non sono un mago”

Da qualche giorno sui social circola un estratto del consueto oroscopo dell’anno di Paolo Fox, relativo ovviamente alle previsioni per il 2020. Un anno che finora ha regalato ben poche gioie, tra le minacce di una terza guerra mondiale e soprattutto la pandemia globale del Coronavirus. Il video con le previsioni del noto astrologo è in poco tempo diventato virale: “Possiamo dire che questo è un anno di crescita, addirittura vantaggioso per viaggi e spostamenti. Tra gennaio e maggio avrete una situazione bellissima”. Parole che oggi, con il senno di poi, fanno quanto meno sorridere.

Paolo Fox da oggi, 11 maggio, è tornato in collegamento con la trasmissione di Rai 2 I fatti vostri per il suo consueto spazio con l’astrologia, dopo oltre due mesi di assenza. Un’occasione che il guru delle stelle ha sfruttato per dire la sua: “Non sono un mago e certe cose come i terremoti e le catastrofi non le puoi prevedere. Io guardo l’oroscopo della persona. Quando fai l’oroscopo della persona guardi la data, l’orario e da lì vedi come sarà. Non vedi cosa accade nel mondo”, ha spiegato Paolo Fox.

L’astrologo ha poi commentato il video virale del suo “Oroscopone”: “Dal nostro speciale qualcuno ha tagliato il video e ha preso quel pezzo che riguardava solo un segno, lo ha montato ad arte facendo credere che io stessi parlando del 2020 e invece non era così. Se avessi detto questo ci starebbe, ma non ho mai detto che il 2020 sarebbe stato stupendo”. In effetti l’estratto del video è riferito ad un unico segno, il Capricorno, considerato il più fortunato del 2020.

In merito al suo ritorno in tv, Paolo Fox ha aggiunto: “Il mio è un momento di svago, di divertimento e un momento sereno. L’ho sempre inteso così. Chi vuole vedere un mago e vuole pensare che io dica solo verità assolute non ha capito nulla. Se sono amato vado avanti, al contrario continuerò questa passione per conto mio. Io lascio il parere al pubblico”.

