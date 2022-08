Vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi dei disservizi registrati durante la prima giornata di Serie A dagli abbonati a Dazn, la piattaforma in streaming che detiene i diritti del campionato. Problemi nella trasmissione delle partite, vista l’impossibilità di accedere all’app, che ha mandato su tutte le furie i tifosi, molti dei quali non sono riusciti a seguire l’esordio della propria squadra del cuore.

Un down che ha acceso anche la politica, in piena campagna elettorale, mentre la Lega Calcio ha parlato di “danno irreparabile”. Dazn dal canto suo ha promesso rimborsi agli utenti. Con la loro consueta ironia, Paolo Bonolis e Fiorello, grandi tifosi interisti, hanno provato a scherzarci su. Il tutto mentre erano in collegamento su Sky Sport 24, con la trasmissione “Campo aperto calciomercato”. L’intervista, dai campi di tennis del Forte Village in Sardegna, era inizialmente uno spunto per analizzare la gara d’esordio dell’Inter, ma è presto diventato un simpatico e improvvisato sketch tra i due showman, che hanno ironizzato sui continui problemi e blocchi della app che trasmette la Serie A.

“Se c’era DAZN…”, chiosa Bonolis, dando il via alla gag. A quel punto Fiorello ha subito colto l’assist del collega e si è interrotto improvvisamente. Bonolis lo ha seguito a ruota generando un curioso “freeze”. Il conduttore di Sky Sport, Leo Di Bello, è apparso in imbarazzo e ha provato a stopparli: “Fate i bravi ragazzi, fate i bravi! Mi mettete in difficoltà”. Ma la coppia ha proseguito la gag fingendo nuovamente di bloccarsi, riprendendo quindi a parlare velocemente, per poi rallentare ancora una volta. Ad un certo punto Bonolis ha coperto la telecamera con una mano, dicendo con voce meccanica: “Il collegamento è stato interrotto”.

Ogni qual volta che, nel corso dell’analisi della prima giornata di campionato, Fiorello improvvisamente diceva “Dazn”, i due si bloccavano. Il tutto mentre il sempre più in panne Di Bello da studio provava a fermarli: “No ragazzi però così è complicato, conduco a Sky Sport 24 da anni ma così è dura. Salutiamo Fiorello perché l’ho visto abbastanza pericoloso”.

Uno sketch paradossale e divertente, da parte di due mostri sacri dell’intrattenimento e del piccolo schermo, che hanno quindi provato a buttarla sul ridere dopo i disservizi della prima giornata (e che i tifosi sperano non si ripetano in questo weekend). “No ragazzi, qui si fa dura. Vi mando un grande abbraccio”, ha concluso sconsolato il giornalista di Sky Sport dopo l’ennesima finta interruzione dei due conduttori. Il video è diventato virale sui social.