Chi sono Paola e Selvaggia Quattrini: mamma e figlia ospiti a Oggi è un altro giorno

Chi sono Paola e Selvaggia Quattrini, mamma e figlia ospiti nella puntata odierna, 7 marzo 2023, Oggi è un altro giorno? Paola Quattrini (Roma, 9 marzo 1944) è un’attrice italiana. Ha iniziato da attrice bambina per poi trasformarsi in interprete di commedie brillanti; ha in particolare recitato nelle commedie della ditta “Garinei e Giovannini” e in pièce di Sartre, Pasolini e Tennessee Williams. Selvaggia invece è sua figlia (nata dalla relazione con Luciano Appignani) ed è anche lei attrice. Ma conosciamole meglio.

Chi è Paola Quattrini

Paola, come detto, è nata a Roma nel 1944. Debuttò nel mondo dello spettacolo da bambina esordendo nel cinema a quattro anni nel film Il bacio di una morta di Guido Brignone, alla radio a otto anni in Cavallo a dondolo a fianco di Corrado, e in teatro a dieci anni ne Il potere e la gloria di Graham Greene, per la regia di Luigi Squarzina.

Per tutti gli anni cinquanta ha un’intensa carriera di attrice bambina come interprete in oltre 15 film. Compare anche nel kolossal Quo vadis nei panni della bambina in lacrime salvata nell’incendio da Marco Vinicio.

In quegli stessi anni inizia la sua attività nel doppiaggio, sua ad esempio la voce di Brigitte Fossey nel film Giochi proibiti. Molti anni più tardi darà la sua voce al personaggio di Daphne nella serie a cartoni animati Scooby-Doo. Ha anche doppiato Lamù, protagonista della serie animata giapponese, nell’edizione italiana di un ciclo di episodi.

Ha interpretato sia commedie che film drammatici. Per la televisione ha interpretato, negli anni settanta, alcuni sceneggiati di successo, fra cui I demoni (1972) e Puccini (1973). Nel decennio successivo ha condotto, con Johnny Dorelli, il varietà Finalmente venerdì (1989).

In teatro ha lavorato soprattutto in commedie brillanti. Nel 1993 vinse il Nastro d’argento alla migliore attrice non protagonista per l’interpretazione di Lea in Fratelli e sorelle di Pupi Avati.

Nel 2003 il presidente della Repubblica Italiana Carlo Azeglio Ciampi le conferì l’onorificenza di Commendatore della Repubblica Italiana, per una vita dedicata al cinema, alla televisione e al teatro. Vita privata? Paola Quattrini si è sposata due volte e, come detto, ha una figlia.

Chi è Selvaggia Quattrini

Selvaggia Quattrini (pseudonimo di Selvaggia Appignani), ospite con la madre a Oggi è un altro giorno, è nata a Roma nel 1975. Dopo il debutto nel 1983 in teatro ha ottenuto i suoi primi ruoli nel cinema e in televisione nei film del 1997 Marianna Ucrìa e Cuori perduti e nelle miniserie TV La dottoressa Giò e La dottoressa Giò 2.

In seguito ha preso parte ad altri numerosi lavori televisivi, tra cui: il film TV Oscar per due e l’episodio Ritorno di fiamma della miniserie in sei puntate Avvocati, entrambi del 1998, le serie TV Incantesimo 5 (2002) e Incantesimo 6 (2003) e la miniserie in due puntate Pompei (2007). Nel 2003 ha interpretato il ruolo di Francesca nel film Gli angeli di Borsellino e nel 2005 quello di Gilberta nel film di Pupi Avati, Ma quando arrivano le ragazze?. Nel 2013 è entrata come nuovo personaggio a CentoVetrine nel ruolo di Oriana (direttrice di un carcere).