Pane al limone con semi di papavero: trama, cast e streaming del film

Questa sera, lunedì 24 giugno 2024, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Pane al limone con semi di papavero, film di genere drammatico, sentimentale del 2021, diretto da Benito Zambrano, con Elia Galera e Eva Martin. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film vede protagoniste Anna e Marina, due sorelle che non si vedono da molti anni e che si ritrovano a un bivio nelle loro vite. Marina è una dottoressa che lavora per una ONG in Africa insieme al suo fidanzato Mathias, affrontando sfide quotidiane per salvare vite umane in un remoto villaggio. Anna è invece intrappolata in un matrimonio senza amore con Armando, un uomo i cui fallimenti professionali hanno logorato ulteriormente la loro relazione. Le vite di Anna e Marina prendono una svolta inaspettata quando ricevono un’eredità da una donna misteriosa che non hanno mai conosciuto. L’eredità comprende una panetteria che si trova in una piccola e graziosa cittadina sull’isola di Maiorca. Questa inaspettata occasione porta Anna e Marina a ritrovarsi sull’isola della Baleari, ponendo le basi per una rinnovata unione che nessuna delle due avrebbe potuto prevedere. Mentre Anna e Marina iniziano a scavare nel passato per svelare il mistero nascosto dietro l’eredità del loro enigmatico benefattore, scoprono controversie familiari sepolte da tempo e ricordi dolorosi. La panetteria diventa lo sfondo del loro viaggio. Dovranno affrontare le difficoltà della gestione dell’attività mentre tentano di ricostruire il puzzle della loro storia familiare…

Pane al limone con semi di papavero: il cast

Abbiamo visto la trama di Pane al limone con semi di papavero, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Elia Galera: Marina

Eva Martin: Anna

Mariona Pagès: Anita

Marilù Marini: Úrsula

Tommy Schlesser: Mathias

Claudia Faci: Catalina

Ana Gracia: Suor Teresa

Pere Arquillué: Armando

Bella Agossou: Suor Zelat

Almudena Rey: Paula

Nansi Nsue: Lezna

Joseph Ewonde: Kaleb

Natalia Monroy: Fabiola

Streaming e tv

Dove vedere Pane al limone con semi di papavero in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 24 giugno 2024 – alle ore 21,20 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.