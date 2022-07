Pane al limone con semi di papavero: il cast del film

Chi fa parte del cast di Pane al limone con semi di papavero? Si tratta di un film spagnolo uscito nel 2021 con la regia di Benito Zambrano e tratto dall’omonimo romanzo scritto da Cristina Campos. In Italia, la storia è stata tradotta e pubblicata da Giunti Editore. La trama è ambientata a Maiorca e racconta di due sorelle separate durante l’adolescenza che si ritrovano ormai adulte per capire cosa fare di un’eredità misteriosa. Una donna che non conoscono ha lasciato nelle loro mani una panetteria in un piccolo paesino dell’entroterra di Maiorca. Un’eredità che può apparire scomoda per le due sorelle che ormai non si conoscono più. E, mentre cercano di capire chi è questa donna misteriosa che ha lasciato loro in eredità una panetteria, le due sorelle avranno modo di fare chiarezza sul passato e sui segreti di famiglia. Ma chi fa parte del cast? Scopriamolo insieme.

Il cast del film

Partiamo dalle protagoniste di Pane al limone con semi di papavero. Si tratta di due sorelle che non potrebbero essere più diverse tra loro. Anna è più legata all’isola di Maiorca, ma vive in un matrimonio senza amore, infatti non è più innamorata dell’uomo che ha sposato. Sua sorella Marina invece è abituata a girare il mondo con lo zaino in spalla poiché lavora per una ONG come medico. Ad interpratare Anna è Eva martin, mentre Marina ha le fattezze di Elia Galera. Ma non sono le uniche che popolano il film, in onda in prima TV su Canale 5 domenica 10 luglio 2022. Di seguito vediamo gli attori e i personaggi del film:

Elia Galera come Marina

Eva Martín come Anna

Mariona Pagès

Marilu Marini

Tommy Schlesser

Claudia Facci

Pere Arquillué

Ana Gracia come sor Teresa

Pane al limone con semi di papavero streaming e TV

Dove vedere Pane al limone con semi di papavero in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, la pellicola va in onda in prima serata domenica 10 luglio 2022 alle ore 21:20 su Canale 5. Per seguire la diretta televisiva bisogna sintonizzarsi sul tasto 5 del telecomando oppure al tasto 505 per l’HD. Chi invece vuole seguire il film in live streaming può accedere a MediasetPlay, servizio gratuito previa registrazione da usufruire sia via desktop che tramite app.