Pane al limone con semi di papavero: trama, cast e streaming del film su Canale 5

Questa sera, domenica 10 luglio 2022, va in onda Pane al limone con semi di papavero su Canale 5. Si tratta di un film spagnolo uscito nel 2021 e tratto dall’omonimo romanzo pubblicato in Italia da Giunti. Diretto da Benito Zambrano, il film racconta la storia di due sorelle. Vediamo qual è la trama e chi fa parte del cast.

Trama

Vediamo qual è la trama del film. Ambientato in una piccola cittadina nell’entroterra di Maiorca, la storia racconta di due sorelle, Anna e Marina, che sono state separate quand’erano adolescenti. Una volta adulte, si ritrovano perché devono vendere la panetteria che è stata lasciata loro in eredità da una donna misteriosa. Le ragazze non credono di conoscere la benefattrice, ma la verità non è così semplice.

Pane al limone con semi di papavero: il cast del film

Ora che abbiamo visto qual è la trama, possiamo passare al cast della pellicola. Le due protagoniste sono due sorelle. Anna è interpretata da Eva Martin, mentre Marina ha le fattezze di Elia Galera. Di seguito vediamo attori e personaggi che compongono il film:

Elia Galera come Marina

Eva Martín come Anna

Mariona Pagès

Marilu Marini

Tommy Schlesser

Claudia Facci

Pere Arquillué

Ana Gracia come sor Teresa

Streaming e TV

Dove vedere Pane al limone con semi di papavero in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, la pellicola va in onda in prima serata domenica 10 luglio 2022 alle ore 21:20 su Canale 5. Per seguire la diretta televisiva bisogna sintonizzarsi sul tasto 5 del telecomando oppure al tasto 505 per l’HD. Chi invece vuole seguire il film in live streaming può accedere a MediasetPlay, servizio gratuito previa registrazione da usufruire sia via desktop che tramite app.