Pandemia ora che vai via, il testo della canzone cantata da Checco Zalone a Sanremo 2022

PANDEMIA ORA CHE VAI VIA TESTO – Qual è il testo di Pandemia ora che vai via, la canzone cantata da Checco Zalone al Festival di Sanremo 2022? Il comico pugliese è il super ospite di questa sera al Festival, nel corso della seconda serata di oggi, 2 febbraio 2022, condotta da Amadeus. Ma vediamo insieme le parole della sua canzone:

La curva è andata giù

sta per finire il sogno

nessuno si spaventa più

manco a Codogno il bollettino non fa più notizia e Fazio già mi ha tolto l’amicizia Sono un virologo sincero E chiedo al cielo Pandemia ora che vai via che ci faccio con la rosolia Pandemia quanta nostalgia delle conferenze in Lombardia se te ne vai via lavo i piatti in qualche pizzeria Pandemia quanta nostalgia Pandemia io sarò brutale ma col ca**o vado lavorare in un ospedale. (Il coro “virus”) Ciao a tutti vi auguro salute e felicità Se vi capita un morbillo una varicella un fuoco di sant’Antonio tenetevelo almeno quello.

