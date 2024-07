L’ingaggio di Diletta Leotta, la collaborazione tra Silvia Toffanin e Maria De Filippi, il ritorno de I Cesaroni. Sono tante le novità annunciate da Pier Silvio Berlusconi nel presentare i palinsesti di Mediaset per la stagione televisiva 2024/2025.

La più importante riguarda l’ingresso nella squadra del Biscione di Diletta Leotta. La showgirl, che fino ad oggi si è occupata prevalentemente di calcio su Sky e Dazn, condurrà dal prossimo autunno una rinnovata edizione del reality show La Talpa, che andrà in onda prima sulla piattaforma streaming Infinity e solo successivamente su Canale 5.

“Dimenticate La Talpa che abbiamo visto, sarà una edizione molto innovativa e sperimentale”, assicura Berlusconi. “Verrà resa visibile prima su Infinity e poi su Canale 5: è una scelta coraggiosa che potrebbe avere anche un impatto sugli ascolti della prima serata di Canale 5, ma è un segno di modernità”.

“L’esperimento fatto con Viola come il mare 2 – continua l’amministratore delegato di Mediaset – ci ha dato grandi risultati non solo di ascolti ma anche in termini di ricavi pubblicitari. Ora proviamo ad alzare l’asticella a e farlo anche con l’intrattenimento e nello specifico con un reality, cosa che non è mai stata fatta”.

“Diletta Leotta ci sembra giusta per il prodotto che stiamo per fare”, sottolinea Berlusconi. “Sarà un prodotto glam, moderno, in cui tenteremo di fare uscire al meglio la parte di detection. Ci sembra la persona giusta, anche se è un esperimento molto complicato. Credo che sia però il momento giusto per essere coraggiosi e giocare tra la varie piattaforme”.

Il numero uno di Cologno Monzese conferma nei palinsesti il Grande Fratello, dopo le critiche sollevate l’anno scorso: “Quello che va in onda – osserva – non deve piacere a me ma al pubblico. Certo, alcuni contenuti non vanno bene perché rischiano di mancare di rispetto anche verso chi li guarda. In passato c’erano stati degli eccessi, mentre l’anno scorso si è fatto un ottimo lavoro, anche se non è mai tutto perfetto”.

C’è invece ancora più di un nodo da sciogliere riguardo l’altro reality di punta di Mediaset: “L’Isola dei Famosi in Italia sta vivendo alcune stagioni un po’ di stanca”, fa notare Berlusconi. “Ci aspettiamo delle novità anche dagli autori. Ma è troppo presto per parlare della conduzione”.

Ilary Blasi? “Sta facendo bene con Battiti Live. Spero, e non vedo perché non sia così, l’anno prossimo lo rifarà. Poi vedremo se ci sono progetti che le interessano, a noi fa solo piacere”.

I programmi del Daytime di Canale 5 sono tutti confermati – Myrta Merlino continuerà a condurre Pomeriggio 5 – mentre c’è un’importante novità sul fronte Amici: Silvia Toffanin (compagna di Berlusconi e conduttrice di Verissimo) condurrà due o tre serate-evento musicali speciali dal titolo Amici-Verissimo, in cui si esibiranno i cantanti che usciti dalla scuola hanno avuto successo (da Elodie ad Annalisa, fino a Emma, Alessandra Amoroso e Angelina Mango).

“Il programma andrà in onda da Roma”, ha spiegato l’amministratore delegato di Mediaset a FqMagazine. “Il format lo stanno costruendo Maria con Silvia. Quando ne ho parlato con Maria abbiamo pensato ad una celebrazione proprio perché lei ha creato una industria musicale con questi talenti. Ma credo ci saranno momenti di spettacolo, di racconto/interviste e ospiti musicali e non”.

Quanto ai talk show politici, si segnala un nuovo programma condotto da Bianca Berlinguer, che oltre alla serata del martedì farà una seconda trasmissione la domenica sera, sempre su Rete 4. Nella fascia Access Prime Time, il suo posto sarà preso da Paolo Del Debbio, mentre torna sulla quarta rete Roberto Giacobbo con Freedom in una nuova formula rivisitata con nove puntate in autunno e nove in primavera.

Tra le fiction, spiccano l’attesissimo reboot de I Cesaroni e I fratelli Corsaro con Beppe Fiorello. In palinsesto anche le seconde stagioni di Storia di una famiglia perbene, con Giuseppe Zeno e Simona Cavallari, e de Il Patriarca, con Claudio Amendola, e di Maria Corleone, con Rosa Diletta Rossi. E poi ecco anche Le onde del passato con Anna Valle, La regola del gioco con Alessandra Mastronardi, Alex Bravo con Marco Bocci, Tutto quello che ho con Vanessa Incontrada e la terza stagione di Buongiorno mamma con Raoul Bova.

Sul fronte dei quiz, dopo il grande successo è confermatissima su Canale 5 La ruota della fortuna con Gerry Scotti, che ritorna in prima serata con Il milionario con la formula a torneo.

Avrà un programma tutto suo Max Angioni. Il titolo è Max Working e vedrà il comico misurarsi con il mondo del lavoro facendo lo stagista e l’assunto in prova con varie professioni. Infine, da segnalare il ritorno di Pio e Amedeo con quattro serate nella primavera del 2025.

