Pago è uno dei concorrenti di Tale e Quale Show 2020, il programma di Carlo Conti in onda con la decima edizione dal 18 settembre. Si tratta di un cantante diventato famoso soprattutto negli anni Duemila con canzoni come Parlo di te. Più recentemente ha fatto parlare di sé per la partecipazione ad altri programmi come Temptation Island e per la sua travagliata relazione con Serena Enardu. Ma chi è Pago? Scopriamolo insieme.

Carriera e vita privata

Classe 1971, Pago è nato il 30 agosto a Cagliari (Sardegna). Dopo varie esperienze con la sua prima band, il cui nome è “New Rose”, e dopo diverse esperienze come artista di strada, Pago lascia la Sardegna in cerca di fortuna e, girovagando per l’Italia, si trasferisce dapprima a Napoli e poi a Milano. Entra nella cover-band “Super Up” che gli permette di realizzare 200 date l’anno, ma nel 2005 – dopo diversi provini rinviati – Pago ottiene un contratto con la Carosello Records e la Warner Music Italy: arriva il suo primo singolo, intitolato “Parlo di te”, scelto come colonna sonora di uno spot pubblicitario e ben presto diventa tormentone dell’estate. Il successo del suo singolo gli assicura l’esibizione al Festivalbar 2005.

Dopo aver pubblicato un altro singolo intitolato “Non cambi mai”, Pago partecipa e vince al reality show “Music Farm” condotto da Simona Ventura. Grazie a questa importante esperienza, ha potuto pubblicare il suo primo album che porta il suo nome, Pacifico Settembre. Il secondo album, “Aria di settembre”, arriva nel 2009. Nel 2010 pubblica una nuova cover firmata da Stevie Wonder, “A place in the Sun”.

Nel 2019 partecipa con la sua fidanzata Serena Enardu a Temptation Island Vip, ma i due si separano. A inizi 2020 è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip. A sorpresa entra nella Casa proprio Serena Enardu e tra i due sembra tornare la pace. A maggio 2020 però i due si separano nuovamente. Serena annuncia di avere avuto un brutta litigata con Pago e che lui se ne è andato di casa. Pago dal suo canto rivela a “chi” che: “È successo qualcosa di troppo grave. Non potrò mai più aver fiducia in lei. Mi sono ritrovato di nuovo vagabondo d’amore senza casa, senza macchina, senza Serena. Ma va bene così. Saprò ricominciare dalla mia famiglia. Mi ha deluso, mi ha fatto ancora del male”. Quest’estate torna sulla scena musicale con il suo nuovo singolo “Tu lo sai” e l’autobiografia “Vagabondo per amore. La mia vita dalla A alla Z”.

Ora la possibilità di farsi notare dal grande pubblico di Rai 1 a Tale e Quale Show 2020. Riuscirà Pago a colpire il pubblico? Come saranno le sue imitazioni? Non ci resta che attendere.

Il cantante di origini sarde è attivo su diversi canali social, ma quello sicuramente più ricco resta (come per i suoi colleghi) Instagram. Il profilo, che potete trovare qui, può contare su oltre 298mila follower. Chi invece è interessato a seguire la vena artistica di Pago, oltre alla sua vita privata, può trovarlo su Facebook e Twitter.

