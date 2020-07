Pacific Rim: trama, cast, trailer e streaming del film

Questa sera, 3 luglio 2020, va in onda su Italia 1 il film Pacific Rim, pellicola del 2013 diretta da Guillermo del Toro e che si ispira ai Kaiju, i colossali mostri del cinema giapponesi, e anche ai mecha, creature presenti nei vari anime e manga giapponesi. Ma qual è la trama, il cast e il trailer di Pacific Rim? Dove vederlo in streaming? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Pacific Rim è un film diretto da Guillermo del Toro ed uscito nelle sale nel 2013. Nel 2018 venne fato un sequel, ma con un cast diverso, dal titolo Pacific Rim – La rivolta. Vediamo la trama della pellicola stasera, 3 luglio, in prima serata su Italia 1. Nel 2013 si apre una faglia nell’Oceano Pacifico che fa emergere i mostruosi Jaiju, che minacciano la terra e la sopravvivenza della popolazione che si trova nella Pacific Rim. Per combattere questi mostri giganteschi, che traggono la loro forza dall’inquinamento terrestre, vengono creati gli Jaegers.

Gli Jaegers sono enormi robot comandati da due piloti umani tramite una connessione neurale e riusciranno così a tener testa agli Jaiju. Nel 2020 i mostri sferrano il loro primo attacco in Alaska, ma a difendere la popolazione ci sono i fratelli Raleigh e Yancy Becket che pilotano il Gipsy Danger. Ignorando gli ordini impartiti, i piloti abbandonano la postazione per salvare l’equipaggio di un peschereccio. In questo modo vengono attaccati per primi causando la morte di Yancy.

Cinque anni dopo i governi decidono di depotenziare il programma degli Jaegers, pensando che un muro di protezione fosse sufficiente a fermare l’ira dei Kaiju, quindi gli ultimi robot operativi vengono inviati a Hong Kong. Ma ben presto l’umanità si renderà conto di quanto inutili saranno quei muri che hanno costruito. Si tornerà quindi a bordo degli Jaegers, con Raleigh Becket che decide di tornare nonostante il trauma subito qualche anno prima. Riuscirà, insieme a Mako Mori (che sostituisce suo fratello) a sconfiggere l’ennesimo Kaiju?

Pacific Rim cast: attori e personaggi

Tanti gli attori celebri che prendono parte a questo film di fantascienza diventato già un cult. Tra i principali ricordiamo Charlie Hunnam, Idris Elba, Rinko Kikuchi, Ron Perlman, Clifton Collins Jr., Max Martini, Robert Maillet, Burn Gorman, Larry Joe Campbell. Di seguito tutti gli attori del cast e i personaggi interpretati.

Charlie Hunnam: Raleigh Becket

Idris Elba: Stacker Pentecost

Rinko Kikuchi: Mako Mori

Charlie Day: Newton Geiszler

Ron Perlman: Hannibal Chau

Heather Doerksen: Sasha Kaidanovsky

Ellen McLain: Jaeger AI

Robert Maillet: Aleksis Kaidanovsky

Robert Kazinsky: Chuck Hansen

Max Martini: Herc Hansen

Clifton Collins Jr.: Tendo Choi

Burn Gorman: Hermann Gottlieb

Diego Klattenhoff: Yancy Becket

Mana Ashida: Mako Mori bambina

Trailer

Ecco il trailer ufficiale in italiano di Pacific Rim, stasera 3 luglio 2020 su Italia 1.

Pacific Rim: diretta tv e streaming

Come fare per vedere Pacific Rim in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – venerdì 3 luglio 2020 – a partire dalle 21.30 su Italia 1. La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Italia 1 in streaming

