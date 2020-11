“Che rompic*****oni”: il fuorionda di De Benedetti in diretta tv | VIDEO

Otto e mezzo, l’imbarazzante fuorionda di Carlo De Benedetti: “Che rompic******i”

Un fuori onda imbarazzante, quello di ieri sera avvenuto ad Otto e mezzo che ha visto protagonista Carlo De Benedetti, il quale era stato invitato in trasmissione per commentare il nuovo Dpcm annunciato da Conte il 4 novembre. Lilli Gruber, che conduce il programma, ha chiesto se fosse ancora convinto della necessità di nuove elezioni e la replica non è tardata ad arrivare. In collegamento dalla sua abitazione, l’editore di Domani ha espresso le sue perplessità circa la composizione attuale del Parlamento.

Al termine del suo intervento, la Gruber passa la parola a Beppe Severgnini, giornalista del Corriere della sera, ma si avverte nitidamente il commento fuori onda di De Benedetti: “No, che rompicoglioni”. Non è chiaro a chi si riferisse.

Stasera a @OttoemezzoTW …Quando l’ingegnere degli ingegneri Carlo De Benedetti da’ del rompi c… probabilmente al mitico Beppe Severgnini… O forse perché vede la foto di Conte…. boh pic.twitter.com/pdPo9fAdRr — Gianluigi Nuzzi (@GianluigiNuzzi) November 4, 2020



Leggi anche:

1. Otto e mezzo, Lilli Gruber conduce da casa: perché non è in studio? / 2. Cacciari sbotta in diretta tv con Lilli Gruber: “Basta con le pu*****te su Salvini” | VIDEO

Potrebbero interessarti AmaSanremo: i 4 cantanti che si esibiscono stasera, giovedì 5 novembre Chi è Greta Zuccoli, cantante di AmaSanremo Chi è Scrima, cantante di AmaSanremo