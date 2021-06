Ossessione senza fine – Frammenti di un incubo: trama, cast, streaming film Rai 2

Ossessione senza fine – Frammenti di un incubo è il film in onda questa sera, sabato 26 giugno 2021, su Rai 2 in prima visione dalle 21.05. Si tratta di un avvincente thriller del 2019 diretto da Jeff Hare, con protagonisti Eric Roberts, Emilie Ullerup, Angeline Appel (titolo originale Stalked by My Doctor: A Sleepwalker’s Nightmare). Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film Ossessione senza fine – Frammenti di un incubo? Ecco tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film è il quarto capitolo delle vicende del dottor Beck, partite con la pellicola del 2015 Ossessione senza fine. In questo quarto episodio della saga, uscito nelle sale nel 2019 e in onda stasera in prima visione su Rai 2, il dottor Albert Beck – ricercato e braccato per aver commesso diversi reati – assume l’identità di un altro medico in viaggio e riesce a ottenere un nuovo lavoro in una clinica del sonno. Così facendo, matura un amore ossessivo nei confronti della sua prima paziente: si tratta di Shelli, una giovane che soffre di sleep sex, un disturbo del sonno che la porta ad avere rapporti sessuali mentre è sonnambula.

Ossessione senza fine – Frammenti di un incubo: il cast del film

Abbiamo visto la trama del film Frammenti di un incubo, quarto capitolo della saga di Ossessione senza fine, ma qual è il cast? Tra gli attori protagonisti troviamo Eric Roberts, Emilie Ullerup, Angeline Appel, Felissa Rose, Matt Rife, Michael Perl, Michael Christian Alexander e Bob Bancroft. La regia è di Jeff Hare.

Streaming e tv

Dove vedere il film Ossessione senza fine – Frammenti di un incubo? La pellicola va in onda sabato 26 giugno 2021 su Rai 2 a partire dalle 21.20. Il secondo canale della Rai è disponibile al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 502 per la versione HD. Su Sky, invece, basta selezionare il tasto 102 del proprio decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il film grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti Rai. In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

