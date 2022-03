Oscar 2022, nomination: tutti i candidati alla vittoria dei premi

Quali sono i candidati (nomination) alla vittoria dei vari premi Oscar 2022 la cui premiazione è in programma nella notte italiana tra domenica 27 e lunedì 28 marzo? Eccoli divisi per categorie di appartenenza:

Miglior film

Belfast

I segni del cuore

Don’t Look Up

Drive My Car

Dune

King Richard

Licorice Pizza

La fiera delle illusioni – Nightmare Alley

Il potere del cane

West Side Stor

Miglior film internazionale

Drive My Car (Giappone)

Flee (Danimarca)

È stata la mano di Dio (Italia)

Lunana: A Yak in the Classroom (Bhutan)

The worst person in the world (Norvegia)

Miglior regia



Paul Thomas Anderson – Licorice Pizza

Kenneth Branagh – Belfast

Jane Campion – Il potere del cane

Steven Spielberg – West Side Story

Ryûsuke Hamaguchi – Drive My Car

Miglior attore protagonista

Javier Bardem – Being the Ricardos

Benedict Cumberbatch – Il potere del cane

Andrew Garfield – Tick, Tick … Boom!

Will Smith – King Richard

Denzel Washington – Macbeth

Miglior attrice protagonista

Jessica Chastain – Gli occhi di Tammy Faye

Olivia Colman – La figlia oscura

Penélope Cruz – Madres paralelas

Nicole Kidman – Being the Ricardos

Kristen Stewart – Spencer

Streaming e tv

Abbiamo visto le nomination per gli Oscar 2022, ma dove vedere la premiazione in diretta tv e live streaming? L’evento, inizialmente previsto per il 27 febbraio, è poi slittato di un mese per evitare la sovrapposizione con le Olimpiadi invernali e il Super Bowl, si svolgerà al Dolby Theatre presso lo Hollywood & Highland Center e verrà trasmesso in diretta tv sui canali satellitari Sky Cinema Oscar e Sky Uno e in chiaro, gratis, su Tv8 a partire da mezzanotte. La vera e propria cerimonia però inizierà “solo” alle ore 2 della notte. Non solo tv. Sarà possibile seguire tutto anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.