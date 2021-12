Operazione Valchiria: trama, cast e streaming del film

Stasera, martedì 14 dicembre 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Operazione Valchiria, film del 2008 diretto da Bryan Singer. La pellicola è ambientata durante la seconda guerra mondiale e racconta della preparazione per l’attentato del 20 luglio 1944 ai danni di Adolf Hitler perpetrato da un gruppo di ufficiali tedeschi, guidato dal colonnello Claus von Stauffenberg. Il film vede protagonista Tom Cruise nel ruolo di Stauffenberg, affiancato da Kenneth Branagh, Bill Nighy e Tom Wilkinson, rispettivamente nei panni di Henning von Tresckow, Friedrich Olbricht e Friedrich Fromm. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Tunisia, aprile 1943. La 10ª Divisione Panzer viene attaccata dall Royal Air Force e il suo comandante, il colonnello conte Claus von Stauffenberg, ufficiale, viene ferito gravemente perdendo l’occhio sinistro, la mano destra e due dita della mano sinistra e viene rimpatriato. Poco prima dell’attacco, Stauffenberg aveva annotato nel suo diario il suo malcontento in merito alla politica ed alle promesse di Adolf Hitler e la sua speranza di una fine rapida della guerra che sta portando la Germania alla devastazione. Invero, egli non è il solo ufficiale ad esprimere valutazioni fortemente negative sull’operato del dittatore: infatti, il 13 marzo dello stesso anno, il generale Henning von Tresckow ha tentato di uccidere il Führer con una bomba a tempo, caricata con uno stratagemma sull’aereo Junkers Ju 52 che da Smolensk lo riporterà in Germania, ma l’attentato fallisce e, a causa dell’arresto di uno dei cospiratori, si rende necessario trovare un sostituto, e la scelta del generale Friedrich Olbricht cade proprio sul giovane colonnello.

Operazione Valchiria: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Operazione Valchiria, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Tom Cruise: colonnello Claus von Stauffenberg

Kenneth Branagh: generale Henning von Tresckow

Bill Nighy: generale Friedrich Olbricht

Tom Wilkinson: generale Friedrich Fromm

Carice van Houten: Nina von Stauffenberg

Terence Stamp: generale Ludwig Beck

Eddie Izzard: generale Erich Fellgiebel

Kevin McNally: Carl Friedrich Goerdeler

Christian Berkel: colonnello Albrecht Mertz von Quirnheim

Jamie Parker: tenente Werner von Haeften

David Schofield: feldmaresciallo Erwin von Witzleben

Thomas Kretschmann: maggiore Otto Ernst Remer

David Bamber: Adolf Hitler

Tom Hollander: colonnello Heinz Brandt

Halina Reijn: Margarethe von Oven

Waldemar Kobus: capo della polizia Wolf-Heinrich von Helldorf

Matthias Freihof: Reichsführer-SS Heinrich Himmler

Gerhard Haase-Hindenberg: Reichsmarschall Hermann Göring

Harvey Friedman: ministro della propaganda Joseph Goebbels

Manfred-Anton Algrang: architetto Albert Speer

Kenneth Cranham: feldmaresciallo Wilhelm Keitel

Andrew Schwerdt: attendente di Keitel

Danny Webb: capitano Haans

Christian Oliver: sergente Adam

Chris Larkin: sergente Helm

Wotan Wilke Möhring: sergente Kolbe

Matthias Schweighöfer: Franz Herber

Florian Panzner Hagen

Helmut Stauss: giudice Roland Freisler

Tim Williams: dottore

Bernard Hill: generale fiducioso

Ian McNeice: generale Kortzfleisch

Streaming e tv

Dove vedere Operazione Valchiria in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 14 dicembre 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.