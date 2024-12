Operazione 6/12 – Attacco al Presidente: trama, cast e streaming del film

Questa sera, mercoledì 11 dicembre 2024, alle ore 21,30 su Italia 1 va in onda Operazione 6/12 – Attacco al Presidente, film di genere azione, thriller del 2021, diretto da Aku Louhimies, con Jasper Pääkkönen e Nanna Blondell. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film racconta come nel corso della celebrazione del Giorno dell’Indipendenza in Finlandia, il Palazzo Presidenziale subisca un attacco terroristico, durante il quale una serie di personaggi illustri del paese viene presa in ostaggio. L’ufficiale dei servizi di sicurezza Max Tanner (Jasper Pääkkönen) viene scelto come negoziatore per la liberazione degli ostaggi. L’agente capisce sin da subito che l’obiettivo dell’attacco è quello di destabilizzare la sicurezza in Europa, ma deve cercare di scoprire chi si nasconde dietro questa offensiva. È così che Tanner si ritrova il gravoso compito di prendere decisioni ardue per proteggere non solo le vite umane rinchiuse nel Palazzo Presidenziale, ma anche per salvaguardare il futuro dell’Europa…

Operazione 6/12 – Attacco al Presidente: il cast

Abbiamo viso la trama di Operazione 6/12 – Attacco al Presidente, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Jasper Pääkkönen: Markus ‘Max’ Tanner

Nanna Blondell: Sylvia Madsen

Sverrir Gudnason: Vasa Jankovic

Cathy Belton: Marie Leclair

Nika Savolainen: Anya

Pertti Sveholm: Peter Nylund

Juhan Ulfsak: Leonid Titov

Zijad Gracic: Jean Morel

Miodrag Stojanovic: Borislav Jankovic

Dragomir Mrsic: Zlatko

Slaven Spanovic: Toma

Märt Pius: Slobodan

Priit Pius: Stanko

Michael Yare: Jonesy

Andrei Alén: Sinclair

Streaming e tv

Dove vedere Operazione 6/12 – Attacco al Presidente in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 11 dicembre 2024 – alle ore 21,30 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.