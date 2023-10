One Day: trama, cast e streaming del film su La7

Questa sera, lunedì 9 ottobre 2023, su La7 va in onda dalle 21.15 il film One Day, pellicola del 2011 diretta da Lone Scherfig e interpretata da Anne Hathaway e Jim Sturgess, tratto dal romanzo Un giorno di David Nicholls. Di seguito la trama e il cast.

Trama

Dopo una giornata trascorsa assieme, il 15 luglio 1988, il giorno della loro laurea, Emma Morley (Anne Hathaway) e Dexter Mayhew (Jim Sturgess) iniziano un’amicizia destinata a durare tutta la vita. Lei è una lavoratrice ambiziosa e di saldi principi, che sogna di trasformare il mondo in un posto migliore; lui è un ragazzo ricco e affascinante che pensa di fare del mondo il suo parco di divertimenti personale. Nel corso dei successivi vent’anni, il 15 luglio di ogni anno, i due vivranno momenti cruciali del loro rapporto. Seguiremo Dex ed Em, insieme e separatamente, attraverso la loro amicizia e i loro scontri, speranze e opportunità mancate, risate e lacrime. A un certo punto di questo percorso, i due si renderanno conto che ciò che cercavano e speravano era sempre stato là, a portata di mano. Quando si rivelerà il vero significato di quel lontano giorno del 1988, Em e Dex capiranno la natura dell’amore e la vita stessa.

One Day: il cast del film

Qual è il cast di One Day? Protagonisti sono Anne Hathaway, Jim Sturgess, Patricia Clarkson, Romola Garai, Jodie Whittaker, Georgia King, Ken Stott, Rafe Spall, Joséphine de La Baume, Matthew Beard, Amanda Fairbank-Hynes, Heida Reed, Ukweli Roach, Toby Regbo, Emilia Jones, Diana Kent, James Laurenson, Sébastien Dupuis, Lorna Gayle, Matt Berry. Di seguito gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Anne Hathaway: Emma Morley

Jim Sturgess: Dexter Mayhew

Romola Garai: Sylvie Cope

Rafe Spall: Ian

Ken Stott: Steven Mayhew

Patricia Clarkson: Alison Mayhew

Jodie Whittaker: Tilly

Tom Mison: Callum

Jamie Sives: Jamie Hazeel

Toby Regbo: Samuel Cope

Georgia King: Suki Meadows

Matt Berry: Aaron

Matthew Beard: Murray Cope

Heida Reed: Ingrid

Amanda Fairbank Hynes: Tara

James Laurenson: sig. Cope

Diana Kent: sig.ra Cope

Streaming e tv

One Day è il film in onda su La7 questa sera, 9 ottobre 2023, alle ore 21.15. Anche in streaming sul sito di La7.