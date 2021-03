Ogni cosa sa di te: testo e significato della canzone di Greta Zuccoli a Sanremo 2021

OGNI COSA SA DI TE TESTO – La canzone di Greta Zuccoli, giovane artista in gara nella categoria Nuove proposte del Festival di Sanremo 2021, si chiama Ogni cosa sa di te. Quali sono le parole del brano? Di seguito il testo integrale:

Quanto pesa, il dono

di un ricordo, dentro c’è

il tuo nome, quanto, pesa

l’odore di una notte

che non contempla il sole

Adesso che ogni cosa sa

di te, nel vuoto che hai

nascosto dentro me

cresceranno alberi infiniti che

tengono al tuo cuore

i miei saranno alberi infiniti che

cercano il tuo cuore

Tu, luce in attesa che

ad ogni cosa da colore

che va a curare il mio dolore

Che sorpresa dai miei conflitti

resto illesa, segno di rivoluzione

e cresceranno alberi infiniti che

tengono al tuo cuore

i miei saranno alberi infiniti che

cercano il tuo cuore

E adesso che ogni cosa sa di te

nel vuoto che hai

nascosto dentro me

cresceranno alberi infiniti e

arriverò al tuo cuore

i miei saranno alberi infiniti e

arriverò al tuo cuore

Significato

Abbiamo visto il testo di Ogni cosa sa di te, la canzone di Greta Zuccoli a Sanremo 2021 (Rai 1), ma qual è il significato? Lo ha spiegato la stessa cantante delle Nuove proposte: “La rivoluzione è tutta in quella tensione, alla maniera degli alberi, che infiniti si allungano in direzione della luce, specchio dell’altro. La scoperta di se stessi come conquista, ed il senso di sorpresa nel provare a superarsi, a tendere oltre i propri conflitti, forse, soprattutto grazie ad essi”.

