Perché Oggi è un altro giorno non va in onda su Rai 1: il motivo e quando torna

Perché Oggi è un altro giorno non va in onda alle ore 14,05 (solito orario) su Rai 1? Ve lo diciamo subito: il talk condotto da Serena Bortone oggi, 14 giugno 2023, non verrà trasmesso per lasciare spazio allo speciale del Tg1 che seguirà i funerali di Stato di Silvio Berlusconi che si terranno nel Duomo di Milano alle ore 15. All’evento funebre prenderanno parte tantissime cariche istituzionali italiane e straniere, personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e dell’imprenditoria. In piazza, dove sono stati allestiti dei maxi schermi, previste circa 20 mila persone.

Quando torna

Ma quando torna Oggi è un altro giorno su Rai 1? Niente panico: la Bortone con i suoi ospiti tornerà in onda già domani, 15 giugno 2023, al solito orario.

Streaming e tv

Dove vedere Oggi è un altro giorno in diretta tv e live streaming? Il programma di Serena Bortone va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14,05 su Rai 1. Non solo tv. E’ possibile seguire il talk anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.