Oggi è un altro giorno: anticipazioni e ospiti del 18 novembre 2022 su Rai 1

Oggi è un altro giorno torna questo pomeriggio, poco dopo le 14, su Rai 1. Il programma di Serena Bortone ospita personaggi del mondo dello spettacolo, dell’attualità e della politica, per interviste toccanti con i protagonisti dell’attualità e non solo. Ma quali sono gli ospiti e le anticipazioni di oggi, 18 novembre 2022, di Oggi è un altro giorno? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della trasmissione di Serena Bortone ci sarà Ballando con le stelle, in vista della puntata di domani. Ospiti di Oggi è un altro giorno Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina. E ancora l’attrice e showgirl Marina La Rosa, che ripercorrerà le tappe più importanti della sua carriera. Poi sarà la volta di Pilar Del Rio, vedova dello scrittore e drammaturgo Josè Saramago, premio Nobel. Come sempre la seconda parte del programma sarà dedicata all’attualità e all’informazione politica. Presente in studio Carlo Calenda, leader di Azione.

Streaming e tv

Dove vedere Oggi è un altro giorno in diretta tv e in streaming? Appuntamento ogni giorno, dal lunedì al venerdì, su Rai 1 alle 14.05, subito dopo il Tg1. Il programma di Serena Bortone è visibile anche in diretta streaming o on-demand su Rai Play.