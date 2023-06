Ocean’s Eleven – Fate il vostro gioco: trama, cast, trailer e streaming

Questa sera, 25 giugno 2023, va in onda su Rete 4 Ocean’s Eleven – Fate il vostro gioco, un film cult del 2001 diretto da Steven Soderbergh, remake della pellicola Colpo grosso del 1960. Nel cast attori celebri come George Clooney, Brad Pitt e Matt Damon. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e come vedere in streaming Ocean’s Eleven? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Dopo quattro anni di reclusione, Danny Ocean (George Clooney), accusato di truffa aggravata e rapina, esce di prigione. Ma non passa molto tempo prima che l’uomo violi anche la libertà vigilata per recarsi in California dal suo compagno di crimine Rusty Ryan (Brad Pitt), e proporgli una nuova rapina: Danny intende infatti compiere un furto ai danni dei tre più importanti casinò di Las Vegas nel corso di una stessa notte. Rusty, anche lui con un passato da rapinatore e truffatore, adesso è un “insegnante di poker” di un gruppo di giovani attori.

I due si mettono in viaggio verso Las Vegas e vanno a trovare un loro vecchio amico, Reuben Tishkoff (Elliott Gould), ricco industriale ed ex proprietario di casinò. Tishkoff è inizialmente riluttante a prendere parte al progetto, dal momento che conosce bene tutti i sistemi di sicurezza dei casinò, ma gli altri due lo convincono quando gli fanno sapere che i loro obiettivi (il Bellagio, il Mirage e L’MGM Grand) sono di proprietà di Terry Benedict (Andy Garcia), eterno rivale di Tishkoff.

I tre, secondo la trama di Ocean’s Eleven – Fate il vostro gioco, fissano la data del colpo nel giorno in cui è programmato l’incontro di pugilato del secolo, prevedendo che il caveau del Bellagio contenga più di 160 milioni di dollari. Bisogna però reclutare la squadra che li aiuterà a mettere in pratica il loro piano: Danny e Rusty coinvolgono quindi otto ex colleghi e criminali specializzati, tra cui Linus Caldwell (Matt Damon), un giovane e talentuoso borseggiatore; Frank Catton, un truffatore di professione; Virgil e Turk Malloy, una coppia di meccanici; Livingston Dell, esperto di elettronica e sorveglianza; Basher Tarr, un esperto di esplosivi; Saul Bloom, un truffatore anziano; e “The Amazing” Yen, un acrobata. Gli “undici di Ocean” sono pronti a portare a termine il più ambizioso colpo della storia.

Ocean’s Eleven – Fate il vostro gioco: cast e trailer

Un cast stellare per Ocean’s Eleven – Fate il vostro gioco, film del 2001 diretto da Steven Soderbergh, remake della pellicola Colpo grosso del 1960. Su tutti citiamo George Clooney, Brad Pitt e Matt Damon. Ecco il cast completo con gli attori e i relativi personaggi:

George Clooney: Daniel “Danny” Ocean

Brad Pitt: Robert “Rusty” Charles Ryan

Matt Damon: Linus Caldwell

Bernie Mac: Frank Catton

Elliott Gould: Reuben Tishkoff

Casey Affleck: Virgil Malloy

Scott Caan: Turk Malloy

Don Cheadle: Basher Tarr

Carl Reiner: Saul Bloom

Shaobo Qin: Yen

Eddie Jemison: Livingston Dell

Mark Gantt: Bartender

Andy García: Terry Benedict

Julia Roberts: Tess

Joshua Jackson: Josh

Angie Dickinson: spettatrice di boxe

Henry Silva: spettatore di boxe

Di seguito il trailer del film Ocean’s Eleven, stasera 25 giugno 2023 su Rete 4 in prima serata:

Ocean’s Eleven – Fate il vostro gioco: dove vedere in tv e in streaming

Dove vedere Ocean’s Eleven in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 25 giugno 2023 – in chiaro su Rete 4 dalle 21.25. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.