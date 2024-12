Oceania: trama, personaggi, doppiatori e streaming del film su Rai 1

Questa sera, mercoledì 11 dicembre 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Oceania (Moana), film d’animazione del 2016 diretto da Ron Clements e John Musker; prodotto da Walt Disney Animation Studios e distribuito da Walt Disney Studios Motion Pictures. La trama, seppur originale, prende molta ispirazione dai miti polinesiani (in particolare dalle leggende sul semidio Maui). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

In principio c’era solo l’Oceano, finché non emerse l’isola madre Te Fiti. Il suo cuore, una piccola pietra verde, aveva il più grande potere magico mai conosciuto: creare la vita. Con il tempo però, in molti cominciarono a bramare l’enorme potere del cuore di Te Fiti, finché un giorno il semidio e mutaforma Maui attraversò l’oceano per rubarle il cuore, con lo scopo di donarlo all’umanità, affinché anche gli umani ottenessero il potere di creare la vita. Tuttavia, non appena Maui rubò il cuore, l’oscurità cominciò ad espandersi per l’oceano e lo stesso Maui, durante la sua fuga, fu costretto a scontrarsi con un demone di lava, Te Kā, anche egli desideroso di ottenere il cuore. Durante lo scontro, però, Maui perse sia il cuore che il suo amo, un dono degli dei che gli permetteva le sue trasformazioni e le sue magie, e scomparve misteriosamente.

Mille anni dopo, la piccola Vaiana Waialiki, figlia ed erede del capo della piccola isola polinesiana di Motunui, viene scelta dall’Oceano stesso per ripristinare il cuore della dea: la piccola ha infatti aiutato una piccola tartaruga a tornare in mare. Crescendo, suo padre Tui le insegna che l’isola ha tutto ciò di cui necessita il suo popolo; anni dopo, purtroppo, i pesci cominciano a scarseggiare e la vegetazione a marcire; a quel punto Vaiana (ormai adolescente e prossima alla nomina di capo) propone al padre di superare il reef per trovare più pesce, ma Tui, memore di una brutta esperienza in cui morì il suo migliore amico, respinge duramente questa proposta, e proibisce a chiunque di navigarvi oltre. Tala, nonna paterna di Vaiana e “matta del villaggio”, mostra così alla nipote una grotta segreta nascosta dietro ad una cascata, dove Vaiana rinviene vecchi relitti di barche che suggeriscono un passato in cui gli antenati degli isolani erano navigatori. Tala consegna così alla nipote il cuore di Te Fiti, conservato sin dal momento in cui Vaiana venne scelta dall’Oceano, e le spiega che l’oscurità liberata da Maui prima scatenò i mostri e l’Oceano e ora sta cominciando a consumare anche la loro isola. Poco dopo, Tala viene colta da un malore e, prima di morire, sussurra alla nipote di partire alla ricerca di Maui, seguendo una costellazione a forma di amo.

Oceania: personaggi e doppiatori

Abbiamo visto la trama di Oceania, ma quali sono i personaggi e doppiatori italiani del film d’animazione? Di seguito l’elenco completo:

Emanuela Ionica: Vaiana Waialiki (dialoghi)

Chiara Grispo: Vaiana Waialiki (canto)

Sophie Giuliani: Vaiana Waialiki bambina (dialoghi)

Elisa Rinaldi: Vaiana Waialiki bambini (canto)

Fabrizio Vidale: Maui

Roberto Pedicini: Tui Waialiki

Micaela Incitti: Sina

Angela Finocchiaro: Nonna Tala

Raphael Gualazzi: Tamatoa

Streaming e tv

Dove vedere Oceania in diretta tv e live streaming? Il film d’animazione, come detto, va in onda stasera – mercoledì 11 dicembre 2024 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.