Nuovo fuorionda di Bianca Berlinguer: “Se fossi rimasta in Rai non sarei più in onda” | VIDEO

«Se fossi ancora lì (in Rai), oggi non sarei più in onda». Il clamoroso fuorionda di Bianca Berlinguer

Al link il video completo: https://t.co/GYyBOghXH6#Striscialanotizia #Èsemprecartabianca #Rai #BiancaBerlinguer pic.twitter.com/hKNcCWS9Fw — Striscia la notizia (@Striscia) October 22, 2024

“Se fossi in rimasta in Rai, non sarei più in onda”. Lo dice Bianca Berlinguer in un fuorionda carpito da Striscia la Notizia.

“Io se fossi rimasta lì non sarei più in onda, sono sicura, garantito. Perché non avrei accettato le regole, e quindi avrebbero trovato il modo di non farmi…”, dice la giornalista mentre non è in onda durante la prima puntata di È sempre Cartabianca di domenica, il suo nuovo programma domenicale in prima serata su Rete Quattro (spin-off del talk È sempre Cartabianca che continua ad andare in onda il martedì).

“Non ce la faccio, non si può lavorare così. E la colpa è tua!”, dice Berlinguer rivolgendosi a un collaboratore. Poi, in un altro momento, mentre non è dato sapere con chi sta parlando, la giornalista si sfoga sul suo addio alla Rai.

“Non c’era proprio alternativa”, dice. “Mi hanno detto che ci sono regole assurde, tipo controllano tutti i servizi, tutti i testi. Che poi – aggiunge – se fai un talk, che te voi controlla’. Avrebbero boicottato gli ospiti, figurati…”.

LEGGI ANCHE: Manganellate ai liceali di Pisa pro-Palestina, 10 poliziotti indagati