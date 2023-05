Nudi per la vita: le anticipazioni della prima puntata, 30 maggio 2023 Rai 2 Mara Maionchi

Questa sera, 30 maggio 2023, va in onda in replica la prima puntata di Nudi per la vita, su Rai 2 dalle 21.20 con Mara Maionchi. Il programma è dedicato alla prevenzione medica in cui un gruppo di concorrenti del mondo dello spettacolo si mette in gioco per realizzare uno spogliarello in stile Full Monty, ovvero una performance corale di ballo e striptease. In tutto andranno in onda due puntate, il 30 maggio e il 6 giugno 2023, Il programma avrà come protagonisti un gruppo di sei uomini e di sei donne, personaggi famosi del mondo del cinema, della tv e della musica e dello spettacolo in generale. Presentato da Mara Maionchi, il programma è una mini-serie emozionante, divertente e molto coraggiosa per gli argomenti affrontati come quelli legati alla salute. Di seguito le anticipazioni di questa sera.

Anticipazioni

Le sei Star maschili, dopo l’incontro nel quartier generale con Mara Maionchi e Marcello Sacchetta, troveranno da subito un certo feeling, tra di loro si creerà immediatamente un’atmosfera scanzonata e divertente. Memo Remigi sembra essere subito diventato un po’ leader, un po’ mascotte del gruppo, con i suoi 84 anni e la sua vitalità è un esempio per tutti. Certo il ballo non è il suo forte, ma non è il solo ad avere qualche difficoltà. Anche Gianluca Gazzoli e Antonio Catalani ammettono di non essere portati per la danza, mentre Gilles Rocca e Gabriele Cirilli risultano essere degli ottimi ballerini. Francesco Paolantoni invece è convalescente da una frattura alla gamba e naturalmente fatica a sostenere le sessioni di prove quotidiane, ma è tenace e certo non molla.

Quello che unisce tutti però è il messaggio sulla prevenzione del tumore alla prostata che portano avanti e che hanno modo di approfondire in prima persona grazie all’incontro con il Prof. Bernardo Rocco, un urologo di fama internazionale. Tra una esilarante lezione di nuoto sincronizzato (accompagnati dalle Sincronette italiane) pensata per migliorare la loro capacità di muoversi a tempo e un flashmob in un supermercato per testare la loro faccia tosta con un pubblico inconsapevole, le Star durante il loro percorso devono anche imparare a vincere l’imbarazzo di denudarsi davanti ad un pubblico. Si mettono alla prova sulla passerella del coraggio dove dopo essersi spogliati, mettono a nudo anche la loro anima, raccontando momenti toccanti della loro vita. Affrontano l’imbarazzo di posare per un servizio fotografico, in cui per la prima volta si mostrano senza veli. Si avvicina il giorno dello spettacolo e dopo un’esibizione improvvisata in un locale, durante una serata speciale con Mara e Marcello, le Star hanno un momento di crisi. La stanchezza inizia a farsi sentire, ma non c’è più tempo ormai, è arrivato il momento di varcare la soglia del teatro e di esibirsi davanti a 400 persone. Come andrà a finire? Sarà un trionfo?

Nudi per la vita: protagonisti

Come detto al programma prendono parte diversi protagonisti: un gruppo di sei uomini e di sei donne. Ecco il cast: Memo Remigi; Francesco Paolantoni; Gabriele Cirilli; Gianluca Gazzoli; Gilles Rocca; Antonio Catalani. Corinne Clery; Alessandra Mussolini; Brenda Lodigiani; Elisabetta Gregoraci; Maddalena Corvaglia; Valeria Graci. Alla conduzione, al fianco di Mara Maionchi, ci sarà Marcello Sacchetta, nei panni del coreografo-conduttore, dopo anni passati ad Amici di Maria De Filippi.

