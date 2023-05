Nudi per la vita: lo show con Mara Maionchi su Rai 2 in replica, cast, anticipazioni, quante puntate, protagonisti e streaming

Nudi per la vita è lo show in onda questa sera, 30 maggio 2023, in replica su Rai 2 con la conduzione di Mara Maionchi. Il programma è dedicato alla prevenzione medica in cui un gruppo di concorrenti del mondo dello spettacolo si mette in gioco per realizzare uno spogliarello in stile Full Monty, ovvero una performance corale di ballo e striptease. In tutto andranno in onda due puntate, il 30 maggio e il 6 giugno 2023, Il programma avrà come protagonisti un gruppo di sei uomini e di sei donne, personaggi famosi del mondo del cinema, della tv e della musica e dello spettacolo in generale. Presentato da Mara Maionchi, il programma è una mini-serie emozionante, divertente e molto coraggiosa per gli argomenti affrontati come quelli legati alla salute: Mara, infatti, sostiene da anni, con la sua consueta vitalità e ironia, il tema della prevenzione in virtù della sua storia personale e delle testimonianze dirette e indirette dei dodici protagonisti. Nudi per la vita nasce quindi con una ‘mission’ molto seria: sensibilizzare il pubblico alla prevenzione del tumore al seno e alla prostata e lo farà in modo semplice, leggero e, perché no, anche divertente. Il programma, in maniera provocatoria, esorterà il pubblico a non aver paura di ‘esporre’ il proprio corpo a screening medici che possono salvare la vita.

Protagonisti

Come detto al programma prendono parte diversi protagonisti: un gruppo di sei uomini e di sei donne. Ecco il cast: Memo Remigi; Francesco Paolantoni; Gabriele Cirilli; Gianluca Gazzoli; Gilles Rocca; Antonio Catalani. Corinne Clery; Alessandra Mussolini; Brenda Lodigiani; Elisabetta Gregoraci; Maddalena Corvaglia; Valeria Graci. Alla conduzione, al fianco di Mara Maionchi, ci sarà Marcello Sacchetta, nei panni del coreografo-conduttore, dopo anni passati ad Amici di Maria De Filippi.

Nudi per la vita: le anticipazioni

Il docu-reality racconterà la storia della messa in scena di una performance di ballo alla “Full Monty” per gli uomini (dove la curiosità trainerà lo spettatore ben oltre quello che vedrà rappresentato sul palco) e una divertente coreografia per le donne (ispirata al grande teatro di rivista, in una sorta di stile “Moulin Rouge”). Coordinati dal Direttore artistico e coreografo Marcello Sacchetta (delle due performance di ballo), i dodici protagonisti dovranno preparare nel corso delle due puntate un vero e proprio spettacolo ed esibirsi dal vivo, con orgoglio e autoironia, davanti ad un vero pubblico di un celebre teatro milanese, il Franco Parenti.

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Nudi per la vita? In tutto andranno in onda due puntate in due settimane: il 30 maggio e il 6 giugno 2023, con due episodi per ogni serata. Di seguito la programmazione completa:

Prima puntata: 30 maggio 2023

Seconda puntata: 6 giugno 2023

Streaming e tv

Dove vedere Nudi per la vita in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in il 30 maggio e il 6 giugno 2023 in replica alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.