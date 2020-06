Notting Hill, le frasi e le citazioni più belle del film a 21 anni dall’uscita

Questa sera, 12 giugno 2020, su Canale 5 torna Notting Hill, il film d’amore con protagonisti Julia Roberts e Hugh Grant che ha incantato il pubblico per anni: quest’anno, del resto, sono 21 candeline per il film che ha incantato Londra con le sue location mozzafiato. La storia è quella di William, un umile libraio inglese, che un giorno incontra nella sua libreria una star del cinema, Anna Scott, e se ne innamora. Tra i due nasce una storia inizialmente segreta, perché Anna è fidanzata e non può dare nell’occhio, essendo anche famosa. Will però non vuole rimanere il suo segreto per sempre e le loro strade iniziano a separarsi. Nella magia di una Londra senza tempo, Nottiù

ng Hill racconta una favola moderna dove i ruoli si invertono e non è più la principessa ad essere salvata dal principe, bensì è la principessa che farà di tutto per riconquistare il suo amato. Ma quali sono le citazioni più belle di Notting Hill? Quelle frasi che fanno battere il cuore e che si riconoscono al primo ascolto? Vediamole insieme.

Il film Notting Hill compie 21 anni

Le frasi più belle di Notting Hill | Citazioni

“Per Jude, che amava questo giardino, da Joseph, che le sedeva sempre accanto… Certe persone passano tutta la vita insieme”

“I giornali di oggi serviranno a rivestire l’interno delle pattumiere di domani.”

“Lei è l’attrice preferita di Cavalli e segugi. Lei e il commissario Rex.”

La cosa è…che con te corro un grosso pericolo. Sembra perfetta come situazione, a parte quel tuo brutto carattere. Ma il mio cuore è relativamente inesperto, ecco, ho paura che non si riavrebbe, se venissi ancora una volta messo da parte. Cosa che assolutamente mi aspetto che accada. Vedi ci sono tante, troppe foto di te e troppi film. Tu mi lasceresti e io rimarrei fregato, per dirla tutta.

Io vivo a Notting Hill, tu a vivi a Beverly Hills, tutto il mondo sa chi sei… mia madre ha difficoltà a ricordare il mio nome.

La faccenda della fama non è una cosa reale sai… e non dimenticare che sono anche una semplice ragazza, che sta di fronte a un ragazzo e gli sta chiedendo di amarla…

Trovare una persona che davvero ami e che lei ami te… Insomma, le probabilità sono davvero minuscole.

Notting Hill, le citazioni più belle | Le frasi

E così è qui che passo i miei giorni e i miei anni, in questo piccolo villaggio al centro della città. In una casa dal portone blu che mia moglie ed io abbiamo acquistato prima che lei mi piantasse per un uomo che sembrava il clone di Harrison Ford, e dove ora conduco una specie di mezza vita con un coinquilino di nome Spike.

Perché gli uomini sono fissati con il nudo. In particolare con il seno. Perché avete tutto questo grande interesse?! No, dico sull serio, è solamente un seno. Al mondo una persona su due ne ha!

Sono a dieta da quanto avevo diciannove anni, il che praticamente vuol dire che sono affamata da un decennio. Ho avuto una serie di ragazzi poco gentili, uno dei quali mi ha picchiata. E ogni volta che ho il cuore spezzato la stampa lo sbatte in prima pagina come fosse un divertimento. E ci sono due volute due alquanto dolorose operazioni per darmi questo aspetto! E un giono non molto lontano il mio aspetto cambierà, scopriranno che non sono in grado di recitare e diventerò una triste e patetica matrona che assomiglia a una che è stata famosa per un po’.

