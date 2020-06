Notting Hill, il film con Julia Roberts e Hugh Grant: trama, cast, streaming

Era il 1999 e al cinema arrivava per la prima volta un duo hollywoodiano entrato nella storia: Hugh Grant e Julia Roberts interpretavano un ragazzo e una ragazza innamorati, a dividerli però la celebrità. Il film s’intitola Notting Hill ed è una delle commedie romantiche più amate dai cinefili e che Canale 5 manda nuovamente in onda, in vista dell’estate, venerdì 12 giugno 2020, in prima serata. Il film ha visto all’opera Richard Curtis come sceneggiatore ed è stato prodotto da Duncan Kenworthy. Il titolo del film prende spunto dal nome dell’omonimo quartiere di Londra dove abita il protagonista, Will, un umile libraio inglese che non avrebbe mai creduto d’innamorarsi di una celebrità del cinema. Il film è uscito per la prima volta il 21 maggio 1999 nel Regno Unito facendo incetta di premi (vinse tre Empire Awards, un British Comedy Awards) e ricevette anche diverse nomination ai Golden Globe.

Notting Hill, la trama

Questa è la storia d’amore tra un uomo comune e una star del cinema. William è un libraio inglese che lavora nel quartiere di Notting Hill. Un giorno, nella sua libreria entra Anna Scott, un’attrice famosissima, e Will va in palla. Le rovescia il succo d’arancia addosso e la convince a cambiarsi nel suo appartamento, condiviso con lo strampalato Spike. Anna coglie il momento e lo bacia alla sprovvista, chiedendogli poi di essere riservato sull’accaduto. Poi, per scusarsi, lo invita nella sua camera d’albergo e Will si ritrova poi presente nella rassegna stampa del suo nuovo film. Allora Will la invita alla festa di compleanno della sorella Honey, che si terrà a casa degli amici Max e Bella. Anna coglierà l’occasione per vivere una serata in armonia senza dover badare al nome e alle apparenze, essendo semplicemente se stessa. Ma il loro rapporto viene bruscamente frenato dall’arrivo del fidanzato di Anna, Jeff.

Nottin Hill, il cast

Chi vediamo nel cast del film? Partiamo dai protagonisti, Hugh Grant e Julia Roberts, che interpretano rispettivamente gli innamorati Will e Anna. Al loro fianco spuntano Rhys Ifans che interpreta Spike, Hugh Bonneville che interpreta Bernie, Emma Chambers che invece è Honey, Alec Baldwin interpreta Jeff King, Matthew Modine invece è Michael, Gina McKee è Bella, James Dreyfuss è Martin e Tim McInnerny è Max.

Notting Hill, le curiosità del film

Sapevate che la casa dove è stato girato Notting Hill esiste davvero? La casa di William Tachker in realtà apparteneva allo sceneggiatore Richard Curtis tanti anni fa. In più, del film è stato realizzato un remake a Bollywood intitolato “Quando torna l’amore”.

Notthing Hill, dove vedere il film: tv e streaming

Dove vedere in tv il film Notting Hill? La pellicola va in onda su Canale 5 stasera, venerdì 12 giugno 2020, a partire dalle 21,20. La rete ammiraglia Mediaset viene trasmessa sul quinto canale del vostro digitale terrestre, ma potete trovarla anche sul 505 (in HD) o sul 105 di Sky.

Non sarete in casa durante la messa in onda del film ma non volete perdervelo per nulla al mondo? Non c’è problema: il film è disponibile anche in streaming. Dove? Ovviamente su Mediaset Play, la piattaforma del Biscione che permette di vedere tutti i programmi che vanno in onda sulle reti Mediaset anche su pc, smartphone e tablet.

Per usufruire di Mediaset Play, vi basta accedere – è completamente gratis – con una mail o un account social e poi scegliere dal menu la diretta del canale che vi interessa. In questo caso, Canale 5. Sulla piattaforma, alcuni contenuti sono disponibili anche on demand, e quindi in ogni momento.

