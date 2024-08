Noos – L’avventura della conoscenza: anticipazioni, ospiti e streaming

Stasera, giovedì 29 agosto 2024, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Noos – L’avventura della conoscenza, la serie scientifica in sette puntate di Rai Cultura dedicata alla divulgazione scientifica e ai diversi campi della conoscenza condotta da Alberto Angela. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Parte dalla Basilica di San Clemente uno dei luoghi più suggestivi e ricchi di storia di Roma, il nuovo appuntamento con la serie scientifica di Rai Cultura dedicata alla divulgazione scientifica e ai diversi campi della conoscenza. Alberto Angela scenderà negli strati più antichi dell’edificio, dove ogni epoca storica ha lasciato un segno, per scoprire la prima basilica risalente al quarto secolo, e ancora più in profondità dove gli archeologi hanno scoperto un tempio dedicato al dio Mitra.

Un servizio girato alla Fondazione Santa Lucia Irccs di Roma illustrerà, invece, una nuova ricerca scientifica che riguarda l’Alzheimer, una delle più temute malattie degenerative. Le telecamere di “Noos” sono salite, inoltre, a bordo di un pattugliatore d’altura della Marina Militare, impegnato nella difesa delle grandi infrastrutture sottomarine, dai cavi di internet ai gasdotti. E ancora, obiettivo sulla foresta naturale di Vallombrosa, sull’Appennino toscano, per capire meglio il ruolo dei boschi nel futuro del nostro pianeta.

Il programma prosegue poi con riprese subacquee realizzate nelle profondità del Mediterraneo, alla ricerca di relitti che risalgono a una delle fasi più drammatiche della Seconda guerra mondiale: il sistematico affondamento delle navi italiane che portavano rifornimenti alle truppe che combattevano in Africa.

In questa puntata Alberto Angela intervista Stefano Benazzi, paleoantropologo dell’Università di Bologna, che parerà dell’estinzione dell’uomo di Neanderthal. Tanti gli ospiti che si alterneranno. La nutrizionista Elisabetta Bernardi parlerà del colesterolo e della differenza tra quello cosiddetto “buono” e quello “cattivo”. L’astronauta Samantha Cristoforetti spiegherà come sarà organizzata la prima base umana sulla Luna. L’attrice e regista Paola Cortellesi darà la voce al personaggio di animazione che racconta la storia del nostro alfabeto. L’esperto di geopolitica Dario Fabbri analizzerà il ruolo dell’Africa sullo scacchiere mondiale. Il direttore del Parco Archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel, illustrerà l’abbigliamento degli antichi romani. Il professor Emmanuele Jannini parlerà della “cronobiologia del sesso”. Lo scrittore Carlo Lucarelli racconterà come persone buone e normali possono arrivare a compiere azioni efferate. Il filosofo della biologia Telmo Pievani parlerà dell’ossigeno mentre lo psicologo e co-fondatore del Cicap, Massimo Polidoro, si soffermerà sulla tristezza. Anche in questa puntata saranno proposte le spettacolari immagini della Bbc dalle pianure africane del Serengeti e saranno presenti i giovani divulgatori di “Noos”, Edwige Pezzulli, Giuliana Galati e Ruggero Rollini e Luca Perri.

Streaming e tv

Dove vedere Noos – L’avventura della conoscenza in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.