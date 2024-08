Noos – L’avventura della conoscenza: anticipazioni, ospiti e streaming

Stasera, giovedì 22 agosto 2024, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Noos – L’avventura della conoscenza, la serie scientifica in sette puntate di Rai Cultura dedicata alla divulgazione scientifica e ai diversi campi della conoscenza condotta da Alberto Angela. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Torneranno gli interventi di esperti come Massimo Polidoro, per le fake news nell’informazione, Elisabetta Bernardi per l’alimentazione ed Emmanuele Jannini per la sessualità come saranno Immancabili gli splendidi documentari dedicati alla Natura.

Con Dario Fabbri e Carlo Lucarelli, invece, saranno approfonditi i temi della geopolitica e dei grandi enigmi legati alla scienza e all’investigazione, mentre con il filosofo della scienza Telmo Pievani si parlerà della storia del pianeta e dell’evoluzione umana.

Immancabile l’astronauta Samantha Cristoforetti, che si confronterà con Alberto Angela sulle tematiche più interessanti relative alle prossime sfide dell’esplorazione spaziale. E ancora, i giovani studiosi di materie scientifiche con i loro esperimenti e approfondimenti: dall’astrofisico Luca Perri alla fisica Giuliana Galati, dal chimico Ruggero Rollini all’astrofisica Edwige Pezzulli sino al paleontologo Alessandro Chiarenza.

Con il Direttore del Parco archeologico di Pompei Gabriel Zuchtriegel, infine, verranno approfonditi nuovi temi di archeologia, per poi continuare il viaggio nell’evoluzione della scrittura con la voce di Paola Cortellesi.

Streaming e tv

Dove vedere Noos – L’avventura della conoscenza in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.