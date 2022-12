Non ti presento i miei: trama, cast e streaming del film

Stasera, sabato 24 dicembre 2022, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Non ti presento i miei (Happiest Season), film del 2020 a sfondo natalizio con protagonista Kristen Stewart e la regia di Clea DuVall. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Abby e Harper sono fidanzate da diverso tempo, tant’è che Abby medita di chiedere ad Harper di sposarla. Il Natale 2020 si avvicina e Harper, che non ha ancora presentato la fidanzata in famiglia, decide di farsi accompagnare dalla sua compagna nella sua casa natia. In tale occasione Harper farà coming out e rivelerà a tutti la sua felicità. Giunta a destinazione, però, Abby verrà travolta ben presto dal ménage familiare di Harper, composto da dispettucci tra fratelli, genitori pretenziosi e ex fidanzati ingombranti. Tutto ciò sarà un grosso ostacolo sia per la rivelazione di Harper sia per la stabilità della coppia.

Non ti presento i miei: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Non ti presento i miei, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Kristen Stewart: Abby

Mackenzie Davis: Harper

Alison Brie: Sloane

Aubrey Plaza: Riley Johnson

Dan Levy: John

Mary Holland: Jane

Victor Garber: Ted

Mary Steenburgen: Tipper

Ana Gasteyer: Harry Levin

Jake McDorman: Connor

Burl Moseley: Eric

Sarayu Blue: Carolyn McCoy

Streaming e tv

Dove vedere Non ti presento i miei in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 24 dicembre 2022 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smarphone.