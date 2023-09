Non-Stop: trama, cast e streaming del film in onda su Italia 1

Non-Stop è un film del 2014 che vede come protagonista Liam Neeson al fianco del regista Jaume Collet-Serra, un duo già consolidato in precedenza grazie al film Unknow – Senza identità nel 2011. Appuntamento su Italia 1 questa sera, venerdì 15 settembre 2023, ore 21.20. Ma di cosa parla Non-Stop? Vediamolo insieme.

Trama

Siamo a New York e l’agente federale William – conosciuto come Bill – Marks è su un jet diretto a Londra. Inizia a ricevere dei messaggi da un individuo sconosciuto il quale gli intima di versare 150 milioni di dollari sul suo conto, altrimenti una persona ogni venti minuti morirà. Bill, impaurito, chiede aiuto al suo collega Jack ma quest’ultimo è convinto che sia soltanto uno scherzo. Allora Bill chiede all’assistente di volo di controllare dalle telecamere interne chi possa avere utilizzato il cellulare, in modo da identificare il ricattatore.

Da qui, spunta fuori il volto di Jack. Bill lo segue in bagno, il collega ammette la sua parte di colpa e tra i due parte uno scontro fisico che finisce con l’omicidio di Jack. Bill ha dovuto farlo per legittima difesa, ma il problema è che, appena ucciso, il cronometro segna i primi venti minuti passati: la vittima c’è stata.

Bill allora contatta il suo superiore chiedendo di versare il denaro, ma l’uomo lo accusa di complicità nel ricatto e si rifiuta. Dopo venti minuti, muore avvelenato il comandante dell’aereo. Di qui, parte una vicenda intricata dove Bill cercherà di capire chi lo sta ricattando e perché.

Non-Stop film | Il cast

Il cast è composto da volti celebri di Hollywood, a partire dal suo protagonista Bill Marks interpretato da Liam Neeson. Jen Summers è interpretata da Julianne Moore, Tom da Scott McNairy. Michelle Dockery interpreta l’assistente di volo, mentre Nate Parker interpreta Zack White. Anson Mount interpreta Jack e Linus Roache interpreta il capitano David McMillan. Non-Stop è un thriller uscito nelle sale americane nel 2013, mentre in Italia è arrivato nel 2014.

Streaming e tv

Dove vedere Non-Stop in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Italia 1 questa sera, 15 settembre 2023, alle ore 21.15. In streaming e on demand su Mediaset Play.