Non sposate le mie figlie 2: il cast (attori) completo del film

Qual è il cast (attori) completo del film Non sposate le mie figlie 2 in onda stasera – 10 giugno 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1? Il film diretto da Philippe de Chauveron vede la conferma di gran parte degli attori del primo capitolo. Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Christian Clavier: Claude Verneuil

Chantal Lauby: Marie Verneuil

Ary Abittan: David Benichou

Frédéric Chau: Chao Ling

Frédérique Bel: Isabelle Verneuil

Élodie Fontan: Laure Verneuil

Medi Sadoun: Rachid Benassem

Noom Diawara: Charles Koffi

Julia Piaton: Odile Verneuil

Emilie Caen: Ségolène Verneuil

Pascal N’Zonzi: André Koffi

Tatiana Rojo: Viviane Koffi

Claudia Tagbo: Nicole

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto il cast (attori) di Non sposate le mie figlie 2, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 10 giugno 2021 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.