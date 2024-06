Non preoccuparti delle piccole cose: trama (storia vera), cast e streaming del film

Questa sera, mercoledì 19 giugno 2024, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Non preoccuparti delle piccole cose, film di genere drammatico, biografico del 2021, diretto da Ellen S. Pressman, con Heather Locklear e Natasha Bure. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama (storia vera)

Il film è basato sulla vera storia di Kristine Carlson, co-autrice insieme al marito, il dottor Richard Carlson, della serie di libri best-seller “Don’t Sweat the Small Stuff” ovvero “Non perderti in un bicchiere d’acqua”, che contengono strategie e consigli su come usare il cuore e il cervello per disinnescare facilmente i piccoli e grandi conflitti quotidiani con le persone vicine. Nel 2006, la donna vede però il suo mondo crollare con la prematura e improvvisa morte del coniuge per un embolia polmonare a soli 45 anni. Senza l’amato Richard, Kristine, nonostante abbia due giovani figlie, perde il suo equilibrio emotivo e i suoi punti di riferimento. Piano piano, la tenace donna cercherà di superare il suo immenso dolore, tentando di ricostruirsi una vita e una carriera.

Proseguendo nel lavoro che aveva iniziato con suo marito, attraverso la scrittura di nuovi libri bestseller, partecipazioni a trasmissioni televisive e radiofoniche, creazione di podcast e organizzazione di ritiri spirituali e motivazionali, si dedicherà ad aiutare altre persone a superare prove che parevano insuperabili ma soprattutto a vivere la propria vita in modo più tranquillo e meno stressante, mettendo nella giusta prospettiva i piccoli problemi quotidiani e impedendo che diventino montagne insormontabili…

Non preoccuparti delle piccole cose: cast

Abbiamo visto la trama (storia vera) di Non preoccuparti delle piccole cose, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Heather Locklear: Kristine Carlson

Natasha Bure: Jazzy

Rob Moran: Zach Avery

Emily Rose: Brianna

Tyler Merritt: Tim

Phuong Kubacki: dottoressa

Jason MacDonald: Richard Carlson

James Healy Jr.: cliente libreria

Ella Dorsch: Kenna

Candace West: Jo

James J. Fuertes: Randy

Russell Thomas: Bentley Renwick

Scotty Crowe: Glen Martin

Amelia Salazar: Akira

Streaming e tv

Dove vedere Non preoccuparti delle piccole cose in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 19 giugno 2024 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.