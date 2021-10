Non mi uccidere: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema Uno

Questa sera, mercoledì 27 ottobre 2021, su Sky Cinema Uno dalle 21.15 va in onda il film Non mi uccidere, un horror del 2021 diretto da Andrea De Sica con protagonisti Alice Pagani e Rocco Fasano. Qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Non mi uccidere? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il film, diretto da Andrea De Sica, racconta la travagliata storia d’amore di Mirta (Alice Pagani) e Robin (Rocco Fasano), talmente innamorati l’uno dell’altra da giurarsi amore eterno. Durante una notte di luna piena di due ragazzi, a causa di un’overdose, muoiono e vengono sepolti tra le grida disperate delle loro famiglie.

Mirta, però, si risveglia nel cimitero. È confusa e, dopo un iniziale smarrimento, capisce di essere diventata una creatura della notte, con capacità sovrannaturali e assettata di sangue umano. In lei inizia a nascere sempre più forte il desiderio che anche Robin faccia ritorno dal Regno dei morti per stare finalmente insieme per sempre. Ma mentre cerca un rifugio da un gruppo di misteriosi uomini, che le danno la caccia, Mirta spaventata cerca il suo Robin tra le tombe, nella speranza che un giorno anche lui abbandoni la sua bara per amarla nuovamente e stare così per sempre insieme.

Non mi uccidere: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Non mi uccidere, ma qual è il cast del film? Il film è tratto dall’omonimo romanzo di Chiara Palazzolo. Tra gli attori troviamo Alice Pagani, Rocco Fasano, Silvia Calderoni, Fabrizio Ferracane, Sergio Albelli, Giacomo Ferrara, Anita Caprioli. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Alice Pagani: Mirta / Luna

Rocco Fasano: Robin

Silvia Calderoni: Sara

Fabrizio Ferracane: Luca Bertozzi

Sergio Albelli: Piero

Giacomo Ferrara: Ago

Anita Caprioli: Amalia

Massimo Nicolini: Mario

Federico Ielapi

Esther Elisha

Trailer

Di seguito il trailer ufficiale di Non mi uccidere, pellicola del 2021 diretta da Andrea De Sica e in onda stasera su Sky Cinema Uno.

Streaming e tv

Dove vedere Non mi uccidere? Il film, come detto, va in onda oggi – 27 ottobre 2021 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.