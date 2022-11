Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 6 novembre 2022

Questa sera, domenica 6 novembre 2022, su La7 va in onda una nuova puntata di Non è l’Arena, la trasmissione condotta da Massimo Giletti. Quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Ci sarà un lungo talk sulle principali questioni di politica interna. A tal proposito, sono analizzate le tante polemiche che coinvolgono la maggioranza di governo e le opposizioni. Il tema principale riguarda, in particolare, il decreto per rendere illegali i rave party. Dopo i fatti di Modena, nel primo Consiglio dei Ministri si è optato per l’introduzione di una nuova fattispecie di reato. Quest’ultimo, secondo le opposizioni, potrebbe però essere liberticida, essendo utilizzabile anche per sgomberare i presidi di protesta contro il governo. E ancora le nuove misure sull’immigrazione e le questioni economiche con il lavoro sulla legge di bilancio.

Streaming e tv

Abbiamo visto le anticipazioni sulla puntata di oggi di Non è l’Arena, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su La7 questa sera, domenica 6 novembre 2022, alle ore 21,15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito ufficiale del canale tv, La7.