Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 19 febbraio 2023

Questa sera, domenica 19 febbraio 2023, su La7 va in onda una nuova puntata di Non è l’Arena, la trasmissione condotta da Massimo Giletti. Quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

A Non è l’Arena del 19 febbraio si torna a parlare della lotta alla mafia. In particolare, Giletti propone un focus sulla strage di via D’Amelio. L’attentato, che è avvenuto il 19 luglio del 1992, è costato la vita di sei persone, tra cui il magistrato Paolo Borsellino. Tra i mandanti della strage c’è Matteo Messina Denaro, boss di Cosa Nostra che è stato finalmente arrestato lo scorso 16 gennaio dopo una latitanza durata 30 anni.

Durante Non è l’Arena del 19 febbraio è approfondita la figura di Vincenzo Scarantino. Quest’ultimo è stato fermato nel settembre 1992 per aver partecipato all’attentato contro Borsellino. Successivamente ha scelto di divenire un collaboratore di giustizia. Peccato, però, che come è emerso in seguito avrebbe fornito delle informazioni false, depistando le indagini e facendo condannare degli innocenti.

Nella diretta di Non è l’Arena 19 febbraio si analizzano i costi della politica. Come ricorda la trasmissione, infatti, l’Italia è alle prese con alti tassi di inflazione che colpisce tutti, politici compresi. A tal proposito fa discutere la scelta presa dall’assemblea regionale della Sicilia. Qui i consiglieri hanno scelto di votare per aumentare i loro stipendi.

Infine, nel corso di Non è l’Arena del 19 febbraio c’è spazio per il processo Ruby Ter. Negli scorsi giorni, infatti, la vicenda giudiziaria si è conclusa con una assoluzione per tutti gli imputati. Tra loro anche Silvio Berlusconi, ex Presidente del Consiglio e capo politico di Forza Italia. Berlusconi era accusato di corruzione ma il tribunale di Milano ha sentenziato che il fatto non sussiste. Numerosi gli ospiti che intervengono nel talk. In primis i giornalisti Sandra Amurri e Nello Trocchia. Atteso Peter Gomez, direttore della versione online de Il Fatto Quotidiano. Infine c’è Maurizio Paniz, avvocato ed ex deputato eletto con il Popolo della Libertà.

Streaming e tv

Abbiamo visto le anticipazioni sulla puntata di oggi di Non è l’Arena, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su La7 questa sera, domenica 19 febbraio 2023, alle ore 21,15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito ufficiale del canale tv, La7.