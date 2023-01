Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 15 gennaio 2023

Questa sera, domenica 15 gennaio 2023, su La7 va in onda una nuova puntata di Non è l’Arena, la trasmissione condotta da Massimo Giletti. Quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

La puntata di questa sera dedica ampio spazio al caso che coinvolge il Cardinale Angelo Becciu con la messa in onda in esclusiva di alcuni audio inerenti al processo che vede imputato il prelato. Tra gli ospiti della puntata: Francesca Chaouqui.

Massimo Giletti, inoltre, intervista Mario Caucci, l’ex marito di Noemi Bocchi, l’attuale compagna di Francesco Totti.

Spazio, poi, al Qatargate. Tra gli ospiti: Giovanni Donzelli, esponente di Fratelli D’Italia, l’ex giornalista e oggi leader di Italexit Gianluigi Paragone e i giornalisti Peter Gomez de Il Fatto Quotidiano, Iuri Maria Prado de Il Riformista e Candida Morvillo.

Streaming e tv

Abbiamo visto le anticipazioni sulla puntata di oggi di Non è l’Arena, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su La7 questa sera, domenica 15 gennaio 2023, alle ore 21,15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito ufficiale del canale tv, La7.