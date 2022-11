Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 13 novembre 2022

Questa sera, domenica 13 novembre 2022, su La7 va in onda una nuova puntata di Non è l’Arena, la trasmissione condotta da Massimo Giletti. Quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

In primo piano un lungo approfondimento sulla più stretta attualità: le tensioni tra Italia e Francia sui migranti rischiano di penalizzare il nostro Paese in altri settori, come quello economico? Se ne parlerà con Alessandro Sallusti, Gad Lerner, Gianluigi Paragone e Sandra Amurri. Tra i temi della puntata anche un focus sul reddito di cittadinanza. Rimodulare il sussidio per finanziare quota 102 è una mossa giusta?In studio per il dibattito interverranno tra gli altri Ettore Licheri e Alberto Bagnai.

Streaming e tv

Abbiamo visto le anticipazioni sulla puntata di oggi di Non è l’Arena, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su La7 questa sera, domenica 13 novembre 2022, alle ore 21,15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito ufficiale del canale tv, La7.