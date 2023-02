Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 12 febbraio 2023

Questa sera, domenica 12 febbraio 2023, su La7 va in onda una nuova puntata di Non è l’Arena, la trasmissione condotta da Massimo Giletti. Quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Nella puntata di questa sera si torna a parlare dell’arresto del boss mafioso Matteo Messina Denaro e del caso Cospito, l’anarchico recluso al 41-bis. In particolare ci sarà un focus su Antonino Lombardo, maresciallo dei carabinieri che fu fondamentale nella cattura di Totò Riina. Lombardo fu trovato morto nel 1995 nella sua auto. Secondo la versione ufficiale si sarebbe suicidato, ma i figli non credono a tale ipotesi, hanno presentato un esposto in procura e raccontano la loro storia a Massimo Giletti. In studio ne parleranno Sandra Amurri e Nello Trocchia.

E ancora: l’agenda rossa di Borsellino che fine ha fatto? Sono attesi in trasmissione anche Luca Telese e Francesco Storace. L’altro tema sarà, come detto, la vicenda di Alfredo Cospito, l’anarchico in sciopero della fame perché detenuto con il 41 bis. E’ considerato uno dei leader della Federazione anarchica informale, considerata dagli inquirenti associazione a delinquere con finalità di terrorismo.

Streaming e tv

Abbiamo visto le anticipazioni sulla puntata di oggi di Non è l’Arena, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su La7 questa sera, domenica 12 febbraio 2023, alle ore 21,15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito ufficiale del canale tv, La7.