Non dirlo al mio capo 2, trama e cast della prima puntata della seconda stagione in replica stasera

Questa sera, domenica 19 luglio 2020, torna in replica su Rai 1 Non dirlo al mio capo, la fiction con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale. La serie è andata in onda per la prima volta nel 2016, ma la Rai vuole riproporla al suo pubblico anche durante l’estate. Appuntamento questa sera con la replica della prima puntata della seconda stagione. La fiction, girata tra Napoli e Civitavecchia, racconta di una mamma single che, per mandare avanti casa e figli, trova un modo per farsi assumere in uno studio legale, omettendo di avere due figli a carico. Ma quali sono le anticipazioni della prima puntata della stagione 2, in onda stasera, domenica 19 luglio 2020 alle ore 21,25 su Rai 1?

Anticipazioni: trama della prima puntata della stagione 2

Nel primo episodio in onda questa sera, intitolato “Omnia vincit amor”, Lisa è diventata socia dello studio Vinci, ma Enrico si augura che la donna non passi l’esame d’avvocato per rendere nullo l’accordo stipulato tra le due parti e di conseguenza riprendersi le quote della sua azienda. Nina, l’ex moglie di Enrico, vuole salvare a tutti i costi il loro matrimonio. Nel frattempo, l’avvocato rampante Massimo Altieri ha deciso di fare causa allo studio, mettendo Lisa ed Enrico in una brutta posizione. Perla intanto scopre che le sono state bloccate tutte le carte di credito. Arriva una visita inaspettata per Lisa: la sorellastra Aurora, che ha la stessa età di sua figlia Mia, arriva a rompere gli equilibri della famiglia.

Nel secondo episodio, intitolato “Il tre non è il numero perfetto”, a causa di un imprevisto Lisa non riesce a sostenere l’esame d’avvocato e, trovandosi in difficoltà, è costretta a mentire ancora una volta al capo. Enrico, che in un primo momento voleva disperatamente che sua moglie Nina firmasse le pratiche del divorzio, lavorando con lei gomito a gomito riscopre l’intesa e i due finiscono per riavvicinarsi. Intanto Mia è preoccupata, Romeo è freddo e distante e lei non si capacita del perché. Perla, che ha iniziato a lavorare come segretaria nello studio Vinci, vuole dimostrare a Lisa di sapersi destreggiare tra i suoi due lavori, da segretaria e da tata per Giuseppe e Mia.

Tutto su Non dirlo al mio capo, la fiction

Non dirlo al mio capo: il cast

Abbiamo visto la trama della prima puntata di oggi di Non dirlo al mio capo 2, ma qual è il cast completo? Oltre a Vanessa Incontrada, che interpreta Lisa Marcelli, e Lino Guanciale, Enrico Vinci, vediamo Perla Cercilli, interpretata da Chiara Francini, la babysitter di Mia e Giuseppe, anche se il suo vero nome è Assuntina Capotondi; Marta è Giorgia Surina, avvocatessa penalista dello studio Vinci innamorata follemente di Enrico ma che non può ben vedere Lisa; Gianmarco Saurino come Massimo Altieri; Aurora Ruffino come Cassandra Reggiani; Sara Zanier che interpreta Nina Valentini; Saul Nanni che interpreta Romeo Ruggeri; poi Ludovica Coscione, Davide Pugliese, Christian Monaldi, Antonio Gerardi, Beatrice Vendramin e Andrea Bosca.

