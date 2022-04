Noi: le anticipazioni (trama e cast) dell’ultima puntata, 10 aprile

Stasera, domenica 10 aprile 2022, su Rai 1 alle ore 21,25 va in onda la sesta e ultima puntata di Noi, serie televisiva italiana diretta da Luca Ribuoli, remake della serie televisiva statunitense This Is Us creata da Dan Fogelman. La fiction è prodotta da Cattleya in collaborazione con Rai Fiction e 20th Television ed ha come protagonista Lino Guanciale e Aurora Ruffino. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nella sesta e ultima puntata vedremo, come sempre, due episodi. Nel primo episodio della serata dal titolo “Napoli”, peggiorano le condizioni di salute di Mimmo. Per questo Daniele deciderà di riportarlo nella sua città natale, Napoli per l’appunto, per permettergli di rivedere le persone a lui care in un vero e proprio viaggio nel tempo. Al centro di questo episodio anche i personaggi di Cate e Teo, sempre più vicini al grande passo dopo tutte le vicende che sono avvenute nelle loro vite.

Nel secondo episodio della serata, l’ultimo di questa prima stagione di Noi, dal titolo “La Luna”, ci sarà un ritorno al passato, per la precisione negli anni Ottanta, con il primo incontro tra Rebecca e Pietro. A distanza di qualche anno i due stanno ancora insieme, ma nel frattempo le cose sono notevolmente cambiate, visto che adesso coppia si trova in un momento di grande crisi che rischia di separarli.

Noi: il cast

Abbiamo visto la trama dell’ultima puntata di Noi, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Lino Guanciale: Pietro Peirò

Aurora Ruffino: Rebecca Peirò

Dario Aita: Claudio Peirò

Claudia Marsicano: Caterina “Cate” Peirò

Livio Kone: Daniele

Angela Ciaburri: Betta

Leonardo Lidi: Teo

Flavio Furno: Michele

Timothy Martin: Mimmo da anziano

Jason Derek Prempeh: Mimmo da adulto

Isabel Fatimba: Teresa

Sofia Benaud: Anna

Francesca Agostini: Sofia

Liliana Fiorelli: Chiara

Giordana Faggiano: Ludovica

Massimo Wertmüller: Dottor Castaldi

Italo Amerighi: Umberto

Cinzia Susino: Rosa

Francesco Mandolini: Claudio Peirò a 9 anni

Gianmaria Brambillasca: Claudio Peirò a 16 anni

Anna De Luca: Caterina Peirò a 9 anni

Giulia Barbuto C. Da Cruz: Caterina Peirò a 16 anni

Girum Felicani: Daniele Peirò a 9 anni

Malich Cisse: Daniele Peirò a 16 anni

Streaming e tv

Dove vedere la sesta e ultima puntata di Noi in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda in chiaro – gratis – la domenica sera alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguire tutti gli episodi anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet, smartphone e smartTv tramite la connessione internet.