Noi: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata, 13 marzo

Stasera, domenica 13 marzo 2022, su Rai 1 alle ore 21,25 va in onda la seconda puntata di Noi, serie televisiva italiana diretta da Luca Ribuoli, remake della serie televisiva statunitense This Is Us creata da Dan Fogelman, che andrà in onda fino al 10 aprile 2022. La fiction è prodotta da Cattleya in collaborazione con Rai Fiction e 20th Television ed ha come protagonista Lino Guanciale e Aurora Ruffino. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nella seconda puntata vedremo, come sempre, due episodi. Nel primo episodio della serata dal titolo “Il fiume” siamo nel passato. C’è la famiglia Peirò, qualche anno dopo. I ragazzi hanno otto anni. Claudio (Dario Aita) litiga spesso con Daniele (Livio Kone). Cate (Claudia Marsicano) manifesta i primi problemi di peso. Né per Pietro (Lino Guanciale) né per Rebecca (Aurora Ruffino) è facile tenere unita la famiglia. Il peso della responsabilità è tanto. Quindi, forse, un bagno al fiume potrebbe essere un modo per ritrovare la serenità, o quasi… Nel presente Cate approfondisce la conoscenza di Teo (Leonardi Lidi). Dietro all’uomo ironico e simpatico c’è anche molto dolore. Daniele stringe il suo rapporto con Mimmo (Timothy Martin), ma qualcosa non convince Betta (Angela Ciaburri). Claudio si scontra con il mondo del teatro a Milano e con un’attrice in particolare.

Nel secondo episodio della serata (seconda puntata) di Noi dal titolo “Campioni del mondo” Rebecca, nella sera della finale dei mondiali dell’82, è su di giri. Sarà lei a esibirsi in un locale. Si concentra sul momento e sulla sua carriera. Non sembra essere propensa a diventare mamma. Pietro, al contrario, vorrebbe allargare la famiglia e si rattrista. Grazie all’euforia legata alla vittoria della Nazionale, Pietro saprà essere convincente. La Nazionale gioca anche nel presente. Cate è a disagio. Vorrebbe seguire un suo piccolo rituale e guardare la partita da sola. Teo non capisce: non è facile spiegare il suo passato ingombrante. Claudio si concentra sulle prove per lo spettacolo. Mimmo, Anna (Sofia Bendaud) e Terri (Isabel Fatim Ba) lo aiutano. Betta e Daniele passano una serata romantica, fino a quando una notizia inaspettata rischia di rovinare l’atmosfera.

Noi: il cast

Abbiamo visto la trama della seconda puntata di Noi, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Lino Guanciale: Pietro Peirò

Aurora Ruffino: Rebecca Peirò

Dario Aita: Claudio Peirò

Claudia Marsicano: Caterina “Cate” Peirò

Livio Kone: Daniele

Angela Ciaburri: Betta

Leonardo Lidi: Teo

Flavio Furno: Michele

Timothy Martin: Mimmo da anziano

Jason Derek Prempeh: Mimmo da adulto

Isabel Fatimba: Teresa

Sofia Benaud: Anna

Francesca Agostini: Sofia

Liliana Fiorelli: Chiara

Giordana Faggiano: Ludovica

Massimo Wertmüller: Dottor Castaldi

Italo Amerighi: Umberto

Cinzia Susino: Rosa

Francesco Mandolini: Claudio Peirò a 9 anni

Gianmaria Brambillasca: Claudio Peirò a 16 anni

Anna De Luca: Caterina Peirò a 9 anni

Giulia Barbuto C. Da Cruz: Caterina Peirò a 16 anni

Girum Felicani: Daniele Peirò a 9 anni

Malich Cisse: Daniele Peirò a 16 anni

Streaming e tv

Dove vedere la seconda puntata di Noi in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda in chiaro – gratis – la domenica sera alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguire tutti gli episodi anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet, smartphone e smartTv tramite la connessione internet.