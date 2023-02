Chi è Noemi, cantante ospite di Mara Sattei a Sanremo 2023 (Duetti, Cover)

Chi è Noemi, cantante ospite di Mara Sattei nella serata delle Cover (Duetti) del Festival di Sanremo 2023? Si tratta di una delle artiste italiane più amate, con una carriera costellata di bellissime canzoni e grandi successi, che ha già partecipato a sette Festival: gli ultimi nel 2021, con il brano Glicine, e nel 2022 con Ti amo non lo so dire. Si è fatta conoscere dal grande pubblico nel 2008, partecipando ad X Factor. Una veterana dell’Ariston, che torna questa sera a Sanremo 2023 come ospite di Mara Sattei nella serata delle Cover (duetti). Ecco chi è Noemi.

Carriera

Il suo vero nome è Veronica Scopelliti ed è nata a Roma nel 1982. Dopo diverse esperienze musicali, la ragazza dal grande talento è divenuta nota nel 2009 in seguito alla partecipazione alla seconda edizione di X Factor, nella quale, pur non vincendo, risultò la cantante di maggior successo, firmando successivamente un contratto con l’etichetta discografica Sony Music.

Noemi in carriera ha partecipato a sette Festival di Sanremo, rispettivamente nel 2010 con Per tutta la vita, vincitore di un Sanremo Hit Award, nel 2012 con Sono solo parole, classificatosi al terzo posto, nel 2014 con Un uomo è un albero e Bagnati dal sole che le hanno fruttato un Telegatto di Sanremo Social, nel 2016 ottenendo una Targa PMI per aver presentato il brano La borsa di una donna ed arrivando finalista nella gara delle cover con Dedicato, nel 2018 con il brano Non smettere mai di cercarmi e nel 2021 con la splendida Glicine. Torna nel 2022 in gara con Ti amo non lo so dire. Nel 2019 era ospite di Irama nella serata delle Cover. Ora torna nuovamente sul palco del Teatro Ariston a Sanremo 2023 come ospite di Mara Sattei nella serata delle Cover (duetti). Nel 2012 Noemi è stata scelta dalla Walt Disney per comporre la colonna sonora italiana del film d’animazione Ribelle – The Brave con i brani Il cielo toccherò e Tra vento ed aria.

Nel 1983, a 19 mesi, Noemi fa le sue prime apparizioni televisive, comparendo in uno spot della Pampers. Fin da piccola scopre la passione per la musica incoraggiata dal padre, ex chitarrista di un gruppo che ha partecipato anche al Festival di Castrocaro nel 1971 con il brano Barbara, che ne intuisce le potenzialità.

A 7 anni inizia lo studio del pianoforte e a 11 quello della chitarra; in questo periodo, inoltre, comincia a scrivere e musicare pezzi propri. In seguito si iscrive alla SIAE. Conseguita la maturità al liceo classico nel 2001 con il massimo dei voti presso il Collegio San Giuseppe – Istituto De Merode, si iscrive al corso di laurea del DAMS della facoltà di lettere e filosofia dell’Università degli Studi Roma Tre, laureandosi nel 2004 col massimo dei voti con una tesi titolata “Un corpo per Roger Rabbit” scritta sotto la supervisione del relatore Vito Zagarrio.

Successivamente prosegue gli studi sulla storia del cinema e della TV iscrivendosi a un corso di laurea magistrale presso la stessa facoltà, dove si laurea con 110 e lode, nel 2006, in regia televisiva e cinematografica, discutendo una tesi sul cinema postmoderno. Durante il periodo universitario Noemi ha le prime esperienze come sceneggiatrice e come regista, infatti scrive alcuni cortometraggi e si occupa del canale televisivo Nessuno TV, e come cantante, scegliendo come nome d’arte Noemi, nome che avrebbe voluto darle sua madre alla nascita.

Il 2013 la vede giudice a The Voice of Italy, insieme tra gli altri a Piero Pelù, Raffaella Carrà e J-Ax, esperienza che si conclude dopo 3 stagioni, durante il quale ha l’occasione di vedere anche come concorrente Dennis Fantina. Nel 2014 Noemi collabora con Malika Ayane, Fedez, Emma Marrone, Loredana Bertè e tanti altri, e nello stesso anno esce Made in London, album interamente registrato a Londra. Il 2017 è l’anno delle collaborazioni con Tommaso Paradiso, esce infatti il singolo Autunno. Nel 2018 la cantante romana festeggia i primi 10 anni di carriera, ed esce il nuovo e per ora ultimo album La luna, alla quale segue La luna tour. Dal 15 febbraio al 15 marzo 2019, Noemi è stata giudice della seconda edizione del talent show Sanremo Young.

Il 2020 vede la cantante impegnata nel progetto Italian AllStars 4 life che ha riunito oltre 50 artisti italiani per l’incisione della cover del brano Ma il cielo è sempre più blu, volto a raccogliere fondi per la Croce Rossa Italiana per sostenere Il Tempo della Gentilezza, progetto a supporto delle persone più fragili colpite dalla pandemia di Covid.

Negli ultimi anni ha fatto molto parlare di sé per essere dimagrita notevolmente, come dimostrano alcuni scatti da lei pubblicati sui social. Il merito? Tutto dello sport: yoga, bicicletta, Tabata. La cantante si è mostrata in bikini nella vigna di famiglia, e ha sfoggiato un fisico perfetto.

Vita privata: marito

Dal 2008 è legata sentimentalmente al musicista Gabriele Greco, facente parte della band di Noemi in qualità di bassista e contrabbassista. Il 20 luglio 2018 i due si sposano a Roma nella basilica di San Lorenzo in Lucina. Molto attiva sui social, la cantante ospite a Sanremo 2023 è seguita su Instagram da oltre 650mila persone.