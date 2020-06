Noemi dimagrita, la trasformazione è incredibile: “Giuro che sono io!”

Bella, sorridente, felice e dimagrita: questo è il ritratto di Noemi, la cantante romana che sfoggia il nuovo look su Instagram con una silhouette che lascia davvero senza fiato. “Giorni e giorni di faticosa ricerca mi hanno portato nella location perfetta per la prima foto a tema estate”, scrive l’artista. La foto non lascia dubbi: Noemi negli ultimi tempi ha perso molto peso. Il merito? Tutto dello sport: yoga, bicicletta, Tabata. La cantante si è mostrata in bikini nella vigna di famiglia, e ha sfoggiato un fisico perfetto.

Il lockdown insomma non ha avuto effetti collaterali indesiderati per lei, tutt’altro, amore e allenamenti costanti, come mostrano le foto, le hanno fatto più che bene. I complimenti che sta ricevendo sono tantissimi, a 38 anni la sua forma fisica è invidiabile, ma come ha fatto? In quarantena in molti sono ingrassati, Noemi no e ne ha approfittato per dedicarsi di più a se stessa. Mentre conferma che quella nella foto in costume è proprio lei precisa che si è affidata all’alimentazione salutare, non dà certo consigli ma quello di volersi bene e mangiare sano è sempre il migliore.

Numerosissimi i messaggi dei suoi ammiratori. Uno le ha detto: “Ma non sei tu nella foto, non ti riconosco”. E Noemi ha replicato: “Giuro che sono io”. E poi ha affermato che questo cambiamento è dovuto ad un allenamento speciale. Noemi ha spiegato che segue il metodo Tabata, un allenamento che prevede l’esecuzione di sette o otto ripetizioni al massimo dell’intensità per poi alternare dieci secondi di recupero. Il tutto è molto faticoso ma l’allenamento così è breve e i risultati si vedono.

Dieta 2019: le cinque più consigliate per rimettersi in forma in vista dell’estate

Dieta per dimagrire: ecco come perdere peso velocemente. Tutte le informazioni

Dieta mediterranea: cos’è, caratteristiche, cibi e storia del regime alimentare più conosciuto e apprezzato al mondo

Potrebbero interessarti La foto di Trump con la camicia sporca di fondotinta è virale. I social: “Per questo evita le mascherine?” In Trentino c’è un paese che offre case gratis Fedez: "Coronavirus? Con Conte al governo ci è andata di lusso"