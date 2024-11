Ninfa dormiente – I casi di Teresa Battaglia: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata, 4 novembre

Ninfa dormiente è il titolo della seconda stagione della serie I casi di Teresa Battaglia, la serie con protagonista Elena Sofia Ricci che va in onda questa sera su Rai 1, 4 novembre 2024, alle ore 21.30 in prima visione con la terza puntata. In tutto sono previsti sei nuovi episodi, divisi in tre avvincenti prime serate su Rai 1. La serie è tratta dal libro “Ninfa dormiente” di Ilaria Tuti. Ecco le anticipazioni, con la trama e il cast, della puntata di oggi.

Anticipazioni e trama

Nel primo episodio della terza e ultima puntata Diego viene ritrovato in fondo a una scarpata privo di sensi. Lona sospetta che possa essere stato Sandro ma Teresa non è convinta. Dalla foto lasciata a casa sua, Teresa riconosce un dettaglio sullo sfondo della Ninfa Dormiente. Lei e la squadra si recano in quel luogo e trovano i cadaveri di Emmanuel e Matriona. L’assassino ha lasciato lì una pagina del diario di Teresa dove parla della malattia.

Nell’ultimo episodio della serie Krisnja è sparita. Teresa chiama Alice e Smoky e, grazie al loro aiuto, trovano Krisnja che è stata pugnalata. All’ospedale la ragazza confessa che è stato Sandro ad aggredirla. Lona fa arrestare Sandro ma Teresa è convinta che sia tutta una messinscena.

Ninfa dormiente – I casi di Teresa Battaglia: il cast

Abbiamo visto la trama ma qual è il cast de I casi di Teresa Battaglia? Protagonista è Elena Sofia Ricci. Al suo fianco troviamo attori amati come Gianluca Gobbi, Giuseppe Spata, Fausto Maria Sciarappa, scritta da Donatella Diamanti, Carlo Carlei, Mario Cristiani, Valerio D’Annunzio, Giovanna Koch, Vittoria Benedetti, regia di Kiko Rosati. La serie, tratta dal romanzo “Ninfa dormiente” di Ilaria Tuti, è una coproduzione Rai Fiction-Publispei con il sostegno della Friuli Venezia Giulia Film Commission.