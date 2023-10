Nine Bullets è il film in onda su Sky Cinema Uno questa sera, 26 ottobre 2023, alle ore 21.15. Protagonisti sono Lena Headey, Sam Worthington, Dean Scott Vazquez, Martin Sensmeier, Chris Mullinax, Cam Gigandet, La La Anthony, Emma Holzer, Anthony Fitzgerald, Stephanie Arcila. Di seguito tutto quello che c’è da sapere sul film.

Il film è la storia di Sam (Dean Scott Vazquez), un ragazzino che ha avuto la disgrazia di assistere all’omicidio dei suoi genitori. A commettere questo crimine è stato il terribile boss della malavita Jack (Sam Worthington). La colpa di Sam è stata quella di aver rubato l’iPad con dentro i dati bancari del killer. Il ragazzo ora è in pericolo di vita ma Gypsy (Lena Headey), un’ex ballerina di burlesque che abita nell’appartamento vicino al suo, decide di salvarlo. La colpa di Gypsy invece, è stata quella di aver avuto una relazione con Jack.

La donna e il bambino partono con la macchina in fuga dallo spietato criminale, che ha già inviato una squadra a caccia dei due. Gypsy farà di tutto per salvare il bambino e riscattarsi da una vita fatta di scelte sbagliate, anche portare con sé una pistola e usare la violenza se sarà necessario.

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Protagonisti sono Lena Headey, Sam Worthington, Dean Scott Vazquez, Martin Sensmeier, Chris Mullinax, Cam Gigandet, La La Anthony, Emma Holzer, Anthony Fitzgerald, Stephanie Arcila. La regia è di Gigi Gaston.

Dove vedere Nine Bullets in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 26 ottobre 2023 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.